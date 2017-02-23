​Область высокой медицины

В Усть-Каменогорске самый большой зал, выбранный для встречи акима с восточноказахстанцами, не смог вместить всех желающих. Многие следили за выступлением дистанционно онлайн. Одна из главных новостей от акима прозвучала уже под занавес. В ответе на вопрос жительницы Усть-Каменогорска, у которой ребенок страдает заболеванием крови, Даниал Ахметов сообщил о начале строительства в 2018 году уникального для респуб­лики гематологического центра.

– В стране нет клиники по пересадке костного мозга, – отметил глава Восточного Казахстана. – Мы привлекли один из европейских проектных институтов для разработки технико-экономического обоснования, документация будет готова через пару месяцев. Эта же организация разработает по самым высоким международным стандартам проект. Он должен предусмотреть самые современные технологии. Объект сложнейший, но крайне необходимый для области.

Идею другого медицинского центра Даниал Кенжетаевич подсмотрел у соседей в Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР. Там широко используются традиционные народные методы лечения, которые, по словам акима, в Восточном Казахстане незаслуженно забыты.

– Уже есть договоренность с китайской стороной о направлении в нашу область пяти меди­цинских работников для обучения наших специалистов, – рассказал глава региона. – В перспективе в этой клинике будут оказываться медицинские услуги по фитотерапии, массажу, лечебной физкультуре, иглотерапии, водолечению. Это даст возможность поправлять здоровье не только жителям области, но и всей республики.

Центр казахской народной медицины решено разместить в Катон-Карагайском районе – главном поставщике целебных трав, пантов, продукции пчеловодства и родниковой воды. Инвестором уже сделаны расчеты по реконструкции здания и приобретения оборудования. При оптимистичном раскладе перспективное медицинское учреждение может открыться через полгода.

Как отметил Даниал Ахметов, здравоохранение – та сфера, которая касается каждого человека. Восточный Казахстан имеет достойное оснащение медоборудованием, только в прошлом году на эти цели из бюджета выделено 3,7 млрд тенге. Приобретено 100 автомобилей «скорой помощи», 2 реанимобиля. Тем не менее показатели по младенческой смертнос­ти и болезням кровообращения вызывают тревогу. Сказывается, как заметил аким, уровень квалификации врачей. В нынешнем году для повышения профессионального уровня медиков в сфере материнства и детства, онкологии и кардиологии из бюджета облас­ти выделен 1 млрд тенге. В течение трех лет 150 врачей пройдут обуче­ние в лучших отечественных и зарубежных клиниках.