Верить в силу печатного слова

Масс-медиа
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Одним из старейших авторов ­«Казахстанской правды» является кинематографист, ­заслуженный деятель искусств РК Анатолий Лаптев.

фото автора

В архиве режиссера-оператора сохранилась вырезка с маленькой публикацией от 1972 года, то есть 54-летней давности! Фотокадр фиксирует момент во время школьной переменки: двое подростков в пионерских галстуках чему-то весело смеются. «Этот снимок на фотоконкурс «Дружба», объяв­ленный в начале года «Казахстан­ской правдой», прислал наш читатель из Усть-Каменогорска А. Лаптев, – значится в подписи к фото. – Редакция ждет от фотолюбителей новых работ. Напоминаем, что итоги конкурса будут подведены в канун нового 1973 года».

Творческое сотрудничество с главной газетой страны продолжается и по сей день. В своих авторских материалах Анатолий Павлович не устает напоминать о роли печатных изданий.

– Газеты и журналы способствовали созданию интеллектуальной среды, – высказывает убеждение режиссер. – И по-прежнему печатное слово учит, воспитывает, будит ­вообра­жение.

В День работников средств массовой информации опытный автор напомнил слова замечательного поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что чтение, помимо всего прочего, мускулирует мозг. Сам Анатолий Павлович признался, что каждый раз с удовольствием берет в руки газеты, в том числе «Казахстанскую правду». Листает страницы, пахнущие свежей типографской краской, знакомится с материалами корреспондентов и внештатников. И верит в силу печатного слова.

– По поводу чтения исчерпывающе высказался Глава государства, – говорит Анатолий Лаптев. – Оно должно стать частью культурного кода казахстанцев. Нельзя отдавать подрастающее поколение во власть социальных сетей. Хорошие газеты и журналы – это как раз проверенный временем способ воспитания культуры начиная со школьной скамьи.

#СМИ #газета #Казахстанская Правда #Анатолий Лаптев #день работников СМИ

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