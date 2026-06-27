На страже чистоты и порядка

Знакомьтесь, Канат Абильмажинов – 53-летний водитель вакуумной подметальной машины предприятия «Астана Тазалық». На маршрут он выходит, пока большинство горожан еще спят.

За рулем коммунальной техники наш герой уже 25 лет. И кому, как не ему, говорить о том, как изменился за это время наш город.

– Дороги стали намного шире, поя­вились новые микрорайоны, но мы, как и прежде, первыми выезжаем на улицы Астаны, – рассказывает Канат Абильмажинов. – Я в этой сфере с 2001 года. Начинал, когда мне было 28 лет. В то время найти работу было непросто. Поэтому я, получив права, сразу устроился в «Горкоммунхоз», который позже стал «Астана Тазалық». Сел на снегоочиститель ЗИЛ-131, и так мне это понравилось, что остался здесь на долгие годы.

С 2005-го он пересел на вакуумную дорожно-подметальную машину Erdemli на базе КамАЗа. В народе ее называют машиной-пылесосом. Размещенная в ней установка, созданная турецким производителем, позволяет собирать мусор вдоль дорог с помощью мощного вакуума.

– Мы всегда идем вдоль бордюров, там, где спецмашины раскидывают грязь после полива. Терпеливо все подбираем, – улыбается мой собеседник. – Особенно много мусора образовывается после дождя. Но после прохода техники практически ничего не остается. Иногда люди удивляются, насколько сильное у нас всасывание: если брусчатка лежит свободно, машина может поднять и ее.

Мы разговариваем, а под машиной ритмично вращаются щетки. Они собирают песок, мусор, мелкие камни и направляют их к всасывающему устройству. Внутри кабины – панель управления с десятками кнопок и переключателей. Отсюда водитель управляет всеми механизмами: поднимает и опускает щетки, регулирует их прижим к дороге, контролирует работу вакуумной системы.

Маршрут Каната Абильмажинова расписан буквально по минутам. С утра он тщательно убирает проспект Республики, затем едет на полигон, который расположен на Астраханской трассе и выгружает собранный мусор. Машина очищается, моется и вновь возвращается на линию. А потом следует улица Кенесары, после обеда – участок на проспекте Богенбай-батыра и прилегающие территории.

Каждый рейс занимает около полутора часов. За смену водитель наматывает несколько десятков километров.

– Ночью работать спокойнее, – признается мужчина. – Машин меньше, движение свободнее. Но и днем работа привычная. Главное – внимательно следить за дорогой, не создавать помехи другому транспорту.

За долгие годы накопилось немало историй. Особенно запомнилась зима 2015-го. В то время Канат Абильмажинов работал на снегоуборочной технике.

– Помню, на северном объезде во время бурана машина слетела в кювет. За рулем была женщина. Увидев ее, я сразу съехал вниз, у меня с собой был трос. Хорошо, что техника полноприводная, с отвалом спереди. Она сама себе пробивает дорогу. В итоге машину ту вытащил, а женщина все время благодарила за помощь, – вспоминает водитель спецтехники.

На вопрос, что ему нравится в работе, Канат Абильмажинов, не задумываясь, отвечает: стабильность.

– Зарплата у нас всегда вовремя. Да и работа – уже часть моей жизни. Бывает, больше времени за рулем проводишь, чем дома. Молодежь иногда хочет получить все сразу. Но нужно время, опыт и терпение. Только так приходят мас­терство, уважение и высокий разряд с хорошей зарплатой, – считает Канат Абильмажинов.

Свободное время глава семейства любит проводить с детьми. У него двое сыновей и две дочери. А еще он неравнодушен к ручному труду. Ему нравится заниматься сваркой, ремонтом автомобилей и изготовлением различных конструкций для дома.

Помимо уборки мусора, летом дороги нуждаются в мойке. И это уже территория другого нашего собеседника – 61-летнего водителя поливомоечной машины Оракбая Оразбекова. Он трудится в коммунальном предприятии с 2005 года и обслуживает улицы района Сарыарка.

Перед началом смены, как и все сот­рудники предприятия, проходит обязательный медицинский контроль.

– Сейчас специальный аппарат измеряет давление, проверяет состояние здоровья. Только после этого мы выезжаем на линию. Получаем карту маршрута, задачи от руководства. Работаем по графику в две смены. Дневная длится с восьми утра и до пяти вечера. Ночная – с двенадцати ночи до восьми утра, – рассказал он.

Но сначала водителю предстоит дорога на водокачку по улице Кенесары, где он набирает полную цистерну воды.

– За одну смену я туда езжу шесть раз. В цистерну вмещается восемь кубов. Но этого хватает на мойку закрепленных улиц только на полтора часа, в зависимости от маршрута, – поясняет он.

Оракбай Оразбеков обслуживает проспекты Республики, Женис, Абая и улицы Бейбитшилик, Сейфуллина, Жангильдина, Кенесары и Кумисбекова. Каждую из них приходится проходить по несколько раз в течение дня. Палящее солнце сильно нагревает асфальт. А вода помогает не только смывать пыль и грязь, но и охлаждать дорожное покрытие.

– Помыли улицу, проходит примерно полтора часа, и она снова загрязняется. Поэтому постоянно возвращаемся на маршрут. Вода подается насосом из цистерны, есть специальные поворотные сопла. С обеих сторон машина охватывает пять-шесть метров дорожного полотна, – объясняет водитель.

Поливомоечный КамАЗ способен одновременно выполнять несколько задач. Летом он моет дорожное покрытие, подметает его специальной щеткой, а зимой устанавливают отвал и он превращается в снегоуборочную технику.

До пенсии Оракбаю Оразбекову осталось примерно полтора года, но уходить с любимой работы пока не хочется.

– К нам приходят молодые ребята. Если есть желание работать, они остаются. И мы их с радостью обучаем. Когда возникает какая-то ситуация, стараемся подсказывать, делимся опытом. Да и другим своим коллегам всегда помогаем. К примеру, кто-то застрял на дороге – сразу спешим на помощь. Работа у нас хорошая, и мне она нравится, – говорит водитель.

С ростом численности населения Астаны увеличиваются и объемы работы. Как сообщила пресс-служба «Астана Тазалык», сегодня санитарное содержание столицы обеспечивают около 1,5 тыс. сотрудников и 419 единиц специализированной техники. Их работа организована круглосуточно. В зоне обслуживания – 182 улицы протяженностью почти 318 километров.