Фото: Госинспекция по охране историко-культурного наследия ЗКО

Свыше 150 захоронений периода раннего железного века может объединять курганный комплекс, недавно обнаруженный в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz

По данным госинспекции по охране историко-культурного наследия ЗКО, в официальном списке археологических памятников на территории региона зафиксировано порядка двух тысяч объектов. По мнению специалистов, этот список может быть расширен до четырех-пяти тысяч объектов. Подтверждением тому стало недавнее открытие очередного крупнейшего могильника. К исследованию территории госинспекция приступила на основании анализа сообщений в социальных сетях и последующего изучения космических снимков. Подтвердила находку разведка на местности.

– Весной к одной из публикаций об одном из известных курганных комплексов в регионе мы прочитали комментарии краеведов и местных жителей о том, что в Акжаикском районе есть большое скопление подобных форм рельефа. По космоснимкам рядом со старым руслом реки Урал увидели множество объектов круглой и четырехугольной форм. Уже на месте определили, что это не просто холмики, а захоронения эпохи раннего железного века. Такие выводы можно делать на основании высоты, формы объекта, растительности на нем, наличия рва по окружности. На нескольких курганах было по два рва, что говорит об их необычной конструкции. Зафиксировали также насыпь в форме «батона». Такие насыпи мы уже встречали в других курганных комплексах. Думаем, они имеют сакральное значение, пока не расшифрованное учеными, – рассказывает начальник отдела госинспекции по охране историко-культурного наследия ЗКО Абзал Байбеков.

На сегодня обследовано порядка 150 квадратных километров, выявлено и зафиксировано 76 объектов. Как отметили в инспекции, их число может превысить 150. Такое большое скопление курганов на территории региона обнаружено впервые. Диаметр самого большого захоронения составляет 120 метров, высота – 3 метра. Для сравнения крупнейший курган комплекса «Кырык-Оба» имеет диаметр 80 метров. По снимкам со спутника видно, что самые крупные курганы давно разграблены.

В госинспекции уже приступили к камеральной обработке данных и составлению учетных карточек по каждому объекту. Также специалистам предстоит продолжить разведку на местности, фиксируя координаты, параметры курганов. После чего данные памятники будут включены в список предварительного учета, а на основании экспертизы эти объекты внесут в государственный список памятников и возьмут под охрану. Проводить археологические раскопки имеют право организации, имеющие лицензию и аккредитацию.