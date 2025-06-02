Общий прирост населения с начала года составил 69,8 тыс. человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Бюро нацстатистики, численность населения Казахстана по состоянию на 1 мая составила 20 353 265 человек, сообщает Kazpravda.kz

Общий прирост населения с начала года составил 69,8 тыс. человек. Из них за счет естественного прироста – 63,4 тыс. человек, за счет миграции – 6,3 тыс.

«Самые высокие темпы роста населения наблюдались в столице. Численность населения Астаны увеличивается за счет миграционных потоков. Так, количество столичных жителей с начала года выросло на 29,7 тыс. человек, 78,3% из них за счет миграции», – говорится в информации.

В Бюро нацстатистики отметили, что положительное сальдо миграции с начала года наблюдается в 5 регионах – Алматинской и Мангистауской областях, а также городах республиканского значения – Астана, Алматы и Шымкент.