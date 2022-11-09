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Обновленную Аллею Победы презентовали в Актобе

Аллея Победы, известная в народе как «стометровка», реконструирована в рамках Меморандума о взаимном сотрудничестве между акиматом Актюбинской области и ERG. В 2022 году на эти цели компания направила более 92,3 млн тенге.

Первые результаты реконструкции Аллеи презентовали сегодня с участием акима Актюбинской области Ералы Тугжанова и председателя Совета директоров ERG Александра Машкевича, ветеранов и жителей близлежащих домов. 

- Крупнейшая компания ERG является примером социально ориентированной компании, - говорит аким Актюбинской области Ералы Тугжанов. – На реконструкцию Аллеи Победы выделили более 90 млн тенге. Этот проект явлется одним из многих, которые мы реализуем совместно с ERG. Также вместе в будущем будем работать над реализацией еще более масштабных решений для наших жителей города.

Работы по благоустройству «стометровки» были начаты в начале июля, большую часть из них завершили к ноябрю.  Построена новая входная группа, пробурена поливная скважина, установлена автоматическая система полива, для того, чтобы ухаживать за будущий зеленый газон, обновлено освещение аллеи, установлены новые скамейки, шахматные столы и урны. Кроме того, оборудованы мини-детские площадки, зона кардиотренажеров для пенсионеров.  В 2023 году работы будут завершены: высаждены зеленые насаждения, газонная трава, барбарис, рябина, ели; установлена система видеонаблюдения, для безопасного отдыха горожан; уложено специально покрытие для детских площадок.

- Я горжусь тем, что наша компания профинансировала реконструкцию этого важного для города и всех его жителей объекта. Память о тех страшных годах и защитниках должна жить всегда. Я верю, что эта Аллея по-прежнему останется любимым местом отдыха не только для жителей Жилгородка, но и для всех актюбинцев и гостей города. Уверен, здесь всегда будет чисто и красиво, ведь шефство над ним взял коллектив Актюбинского завода ферросплавов!, - отметил на церемонии открытия обновленной Аллеи председатель Совета директоров ERG Александр Машкевич.

Исторически сложилось так, что в районе Жилгородка, где располагается «стометровка» проживали те, кто строил завод и стоял у истоков его становления. А сейчас здесь живут их дети и внуки. Именно поэтому этот район является родным для компании «Казхром» (входит в состав ERG). Реконструкция Аллеи Победы является продолжением проекта благоустройства Жилгородка, начатого в 2021 году. На модернизацию жилых домов в этом районе направлено более 800 млн тенге.

- Вся моя молодость неразрывно связана с Жилгородком и «стометровкой». Сразу после армии в 70-х годах устроился на завод и начал жить в этом любимом районе, - рассказывает ветеран Актюбинского завода ферросплавов Куандык Калишев. –  Со своей женой познакомился тоже здесь и часто звал ее сюда на свидания. И с детьми гуляли по этому скверу. Сегодня вижу обновленную аллею, где появились новые детские площадки, лавочки. Даже для нас, для ветеранов установили специальные кардиотренажеры. Спасибо руководству ERG, Казхрома и акимату области за проделанную работу, спасибо заводу, что взяли это значимое для заводчан место под свое крыло.

Для справки: Меморандум о взаимном сотрудничестве между Eurasian Resources Group (ERG) и акиматом Актюбинской области 2022 года предусматривает благоустройство общественных территорий, ремонт сетей, установку детских и спортивных площадок, приобретение медицинского оборудования и общественного транспорта. Всего на эти цели только в 2022 году было направлено 3 млрд 286 млн тенге.

За три года в рамках Меморандумов компания ERG направила на социальные проекты Актюбинского региона более 9 млрд тенге.

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