Оборонные ведомства Казахстана и Сербии налаживают сотрудничество

Перспективы военного сотрудничества обсудили заместитель начальника департамента международного сотрудничества Министерства обороны полковник Валерий Вишникин и военный атташе Республики Сербия полковник Саша Момчилович.

Стороны отметили направления, где взаимодействие оборонных ведомств могут быть наиболее продуктивными. Это сферы военного образования и науки, боевой подготовки, военно-технического сотрудничества, радиационной, химической и биологической защиты.

По мнению представителей военных ведомств, двусторонние партнерские отношения будут способствовать укреплению обороноспособности Казахстана и Сербии.