Ликвидация интернет-магазина наркотиков: выявлен преступный оборот в 41 млн тенге

В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу рассказали, как удалось разоблачить организаторов крупного интернет-магазина наркотиков в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел, полицейские Костанайской области и АФМ накрыли интернет-магазин в мессенджере Telegram по сбыту синтетических наркотиков в городах Костанае и Рудном.
Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 500 «клиентов», за время его работы было проведено как минимум 15 тысяч сделок по продаже наркотиков через платежные карты.
Сотрудники департамента мониторинга в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения АФМ в рамках информации от МВД провели анализ и выявили реализаторов наркотиков.
В поле зрения попали подозрительные операции по банковским счетам, через которые и была разоблачена преступная схема.
«Установлены более 350 потребителей наркотиков и организаторы распространения запрещенных веществ.
Как показал анализ, всего с июня по сентябрь незаконный оборот от преступной деятельности составил более 41 млн тенге.
Результаты данного анализа финансовых потоков были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего задержания реализаторов», – поделились подробностями в АФМ.