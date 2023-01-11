Ликвидация интернет-магазина наркотиков: выявлен преступный оборот в 41 млн тенге

В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу рассказали, как удалось разоблачить организаторов крупного интернет-магазина наркотиков в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба АФМ

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел, полицейские Костанайской области и АФМ накрыли интернет-магазин в мессенджере Telegram по сбыту синтетических наркотиков в городах Костанае и Рудном.

Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 500 «клиентов», за время его работы было проведено как минимум 15 тысяч сделок по продаже наркотиков через платежные карты.

Сотрудники департамента мониторинга в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения АФМ в рамках информации от МВД провели анализ и выявили реализаторов наркотиков.

В поле зрения попали подозрительные операции по банковским счетам, через которые и была разоблачена преступная схема.

«Установлены более 350 потребителей наркотиков и организаторы распространения запрещенных веществ.

Как показал анализ, всего с июня по сентябрь незаконный оборот от преступной деятельности составил более 41 млн тенге.

Результаты данного анализа финансовых потоков были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего задержания реализаторов», – поделились подробностями в АФМ.