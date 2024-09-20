Суицид и вымогательства в армии: в Минобороны рассказали о принимаемых мерах

На брифинге в СЦК представители Минобороны рассказали о профилактике и борьбе с правонарушениями, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По мнению начальника департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны Тлеухана Басхожаева, основная доля преступлений происходит за пределами воинских частей и в неслужебное время. Бытовые проблемы и долги могут заставить солдат покончить жизнь самоубийством.

Бывают случаи, когда парни остаются в безвыходном положении, не имея возможности оплатить кредиты.

«18, 19-летние юноши приходят в армию уже с кредитами. Почему делаются кредитные каникулы? У солдат срочной службы приостановлены кредиты на более 2 млрд тенге, которые они успели взять. А если говорить за все 40 тысяч солдат, которые служат, то сумма превысит 7 млрд тенге. Одни только солдаты уже столько задолжали банкам», – констатировал он.

Спикер добавил, что раскрывать причины недавних трагедий, приведших к смерти либо травмированию военнослужащих, будет неэтично, поскольку в данное время ведутся следствия. Он говорит, что зачастую у молодых людей были личные и семейно-бытовые проблемы, поэтому они в отчаянии идут на крайние меры.

Заместитель министра обороны Казахстана по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев отметил, что никто не вымогает у солдат деньги в армии, а тем, кто это делает, придется нести уголовную ответственность.

«У нас есть норма довольствия, но 18- 19-летним детям хочется шоколад и газированные напитки и так далее. На территории воинской части есть чайная, магазин, где можно позволить себе эти сладости. Из-за этого складывается такое ощущение, что у солдат срочной службы вымогают деньги», – считает замминистра обороны Казахстана по воспитательной и идеологической работе.

Также он упомянул о единичном факте вымогательства. По его словам, офицер, который взял у солдата 3 000 тенге, в данное время находится в следственном изоляторе, проводится проверка.

Кроме того, в армии бывают лудоманы, которые скрывают от родственников свои пагубные пристрастия.

«Несколько родителей обращались к нам, чтобы узнать, зачем дети просят деньги. Проводили проверки, в военных частях никаких вымогательств не было. Но были факты очень глубокой зависимости – лудомании», – сказал член комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Константин Авершин.

Напомним, министр обороны Руслан Жаксылыков дал ряд поручений, касающихся усиления правопорядка в войсках, а также системы мер, направленных на сохранение жизни и здоровья военнослужащих.