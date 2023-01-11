Интернет-магазин наркотиков более чем с 500 "клиентами" ликвидировало МВД

Министерство внутренних дел Казахстана ликвидировало интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Департамент по противодействию наркопреступности МВД и полицейские Костанайской области совместно с Агентством по финансовому мониторингу ликвидировали интернет-магазин в мессенджере Telegram по сбыту синтетических наркотиков в Костанае и Рудном.

После сбора информации об интернет-магазине, изучения его схемы работы был установлен контроль за финансовыми операциями преступников. На этом этапе подключились специалисты подразделения финансовой разведки АФМ. Они кропотливо собирали сведения обо всех денежных переводах, поступающих на банковские карты так называемых «дропов» – подставных лиц.

Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 500 «клиентов», за время его работы было проведено как минимум 15 тысяч сделок по продаже наркотиков через платежные карты.

Как пояснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, через ликвидированный интернет-магазин реализовывались исключительно новые синтетические наркотики.

Полицейские с участием сотрудников подразделения специального назначения при въезде в Костанай остановили автомобиль Toyota Highlander с 30-летним жителем города Рудного. На момент задержания было известно, что он приобрел более килограмма мефедрона для розничной перепродажи.

В ходе обыска машины и по месту жительства изъято свыше килограмма мефедрона, 3 млн тенге, 6 ноутбуков, 6 сотовых телефонов, 5 банковских карт и 5 SIM-карт различных сотовых операторов.

Как пояснил начальник областного Департамента полиции Ерлан Омарбеков, эти средства связи позволяют установить полную схему работы интернет-магазина – от администраторов до закладчиков.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Проводятся следственные мероприятия по установлению причастности иных участников.

Министерство внутренних дел обращается к родителям школьников и студентов. В поисках временного заработка дети могут стать мишенью для распространителей наркотиков, которые, размещая на различных интернет-платформах объявления о вакансиях, обещают большую оплату труда.

В этой связи МВД просит не оставлять без внимания и контроля досуг своих детей, объяснить им опасность такого заработка, не принимать предложения о работе администратором сайта, курьером без проверки характера работы.

«Если вы стали свидетелем предложений работы с признаками незаконной деятельности, необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел. Напоминаем, что к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков относятся администрирование страниц соцсетей, распространение в Интернете информации о наркотиках, перевозка, хранение и предоставление помещений для употребления наркотиков и сильнодействующих лекарств. Согласно законодательству, уголовная ответственность за такие преступления наступает с 16 лет. Лишение свободы за них достигает до 20 лет и пожизненно», – отметили в ведомстве.