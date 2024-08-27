Обращение партии АУЫЛ

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Политический совет «Ауыл» Партиясы обратился к казахстанцам в связи с проведением Общенационального референдума по вопросу строительства атомной электростанции

Фото: t.me/auyl_partiasy

Уважаемые казахстанцы!

Дорогие однопартийцы-ауылчане!

Современное состояние мировой экономики, усиление жесткой конкурентной борьбы на международных рынках, нарастание геополитического противостояния требуют от каждого государства усиления внимания к вопросам энергетической безопасности.

Производство конкурентоспособной промышленной и сельскохозяйственной продукции диктует необходимость опережающего развития энергетики.

Однако, производство энергии в Казахстане из традиционных и нетрадиционных источников имеет свои проблемы.

Так, например, нарастание дефицита водных ресурсов ставит под сомнение будущее производства энергии на гидроэлектростанциях.

Запасы нефти и газа ограничены, поэтому расчет на их использование в долгосрочной перспективе не имеет под собой оснований. 

Использование угля уже сегодня создает серьезные экологические проблемы, главной из которых является глобальное изменение климата, влекущее за собой засухи, опустынивание, потери значительной доли сельскохозяйственной продукции.

Нетрадиционные источники в виде солнечной и ветровой энергии обладают значительным потенциалом в условиях Казахстана, но из-за нерешенности проблем аккумуляции и стабилизации не могут в полной мере стать надежным заменителем угля и углеводородов.

Казахстан уже сегодня вынужден импортировать электроэнергию в значительных объемах в связи с ее дефицитом, который, как правило, в первую очередь, отражается на селах и сельском хозяйстве в виде памятных для всех веерных отключений. Во многих странах мира в настоящее время одним из самых стабильных источников энергии являются атомные электростанции.

В своем послании народу Казахстана от 1 сентября 2023 года глава государства К.К.Токаев, учитывая, что строительство или отказ от возведения АЭС является крайне важным вопросом, касающимся будущего нашей страны, предложил вынести его на общенациональный референдум.

В свою очередь, Партия «Ауыл», осознавая важность принятия взвешенного решения для будущих поколений, для экологической и энергетической безопасности страны, призывает всех казахстанцев прийти на референдум и выразить свою поддержку строительству атомной электростанции в Казахстане.

 Обращение принято на заседании Политического совета «Ауыл» Партиясы, г. Астана 27 августа 2024 года

#казахстан #партия #АЭС #ауыл

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