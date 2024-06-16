Обряд жертвоприношения от имени главы государства совершен на Курбан айт

Касым-Жомарт Токаев по случаю священного праздника Курбан айт посетил мечеть Хазрет Султан в Астане, сообщает Акорда.

«В мечети были прочитаны суры из Корана и совершен обряд жертвоприношения от имени главы государства», - отмечается в сообщении.