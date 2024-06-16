Обряд жертвоприношения от имени главы государства совершен на Курбан айт
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Президент посетил столичную мечеть Хазрет Султан, передает Kazpravda.kz
Касым-Жомарт Токаев по случаю священного праздника Курбан айт посетил мечеть Хазрет Султан в Астане, сообщает Акорда.
«В мечети были прочитаны суры из Корана и совершен обряд жертвоприношения от имени главы государства», - отмечается в сообщении.
Сегодня отмечается великий праздник мусульман – Курбан айт.
Лидер Казахстана поздравил соотечественников с праздником.