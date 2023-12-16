Общая для всех ценность

Что такое независимость в моем понимании? Это день, когда Казахстан, имеющий древнюю историю, освободился от оков многовекового подданства, это важная веха, определившая укреп­ление возрожденной казахской государственности. С точки зрения истории 32 года – это мгновение. А для нас – целая эпоха, которая ознаменована трудностями и радостью, кризисами и развитием.

Независимость – бесценное богатство, безграничное счастье народа. Наличие только двухсот независимых государств среди тысяч наций и народностей мира говорит о значимости этого понятия.

Мои предки были потомками немцев, эмигрировавших в Россию из Германии еще во времена царицы Екатерины. В советское время они жили на территории автономии вдоль Волги. После начала Второй мировой войны немецкая автономия на Волге была упразднена, а из Саратовской и Сталинградской областей в 1941–1942 годах в Казахстан и Сибирь были депортированы 1 млн 209 тыс. немцев. Из них 420 тыс. переселены в казахские степи. Они находились под строгим контролем специальной комендатуры до декабря 1955 года.

В казахском языке есть поговорка «Человек без Родины – как соловей без леса». Без леса птица не имеет ни гнезда, ни ветвей, чтобы сесть на них. Точно так же и мои деды были вывезены из Поволжья в один день, лишены живой среды. И их принял братский казахский народ у Иртыша. Зимой без помощи местного населения переселенцам в широких степях не удалось бы выжить…

Есть тоска по свободе страны, есть ее достижение и есть ответственность за ее удержание. У трех разных периодов – три разные истории. Нашему поколению выпало счастье жить в третий период. Именно поэтому мы обязаны осознавать ценность независимости и передать ее следующим поколениям.

Перед странами, добившимися независимости, стоит высокая цель – закрепить достигнутое. Мы не должны забывать об этом.

В своей статье «Независимость превыше всего», приуроченной к 30-летию важной даты в истории страны, Глава государства об этом говорит так: «Мы стремимся создать справедливое общество и эффективное государство. Если руководствоваться принципом справедливости в любом деле, мы это четко достигнем. Например, если мы не улучшаем жизнь жителей, то не имеет смысла гордиться достижениями нашей страны и международными успехами. Если наши граждане не могут ощутить блага экономического роста, то от этого нет никакой выгоды».

Задача четвертого десятилетия Независимости – удвоить мощь страны и улучшить благосостояние населения. На этом пути сегодня у нас есть политический прорыв. Процесс политико-экономических реформ, модернизации сознания, формирования новой идентичности нации, инициированный нашим Президентом Касым-Жомартом Токаевым, поддерживается всем обществом.

Как говорят в народе: в единстве – залог богатства. А там, где есть солидарность, есть независимость. Сегодняшние депутаты Мажилиса работают на эту цель, несмотря на свою партийную принадлежность, ведь дело касается страновых интересов. Это служит во благо Независимости.

Об этом Глава государства говорит так: «Политическая система Казахстана развивается в соответствии с современными требованиями. Нынешние выборы депутатов Мажилиса – важный шаг на пути формирования многопартийного Парламента. У нас есть партии с разными политическими взглядами. Их позиции могут быть консервативными, либеральными, националистическими, социалистическими и так далее. Это естественный процесс. Политический плюрализм позволяет эволюционно развивать и укреплять государство. Хотя политические силы такие разные, они объединяют всех и имеют общую ценность. Это – заветная Независимость».