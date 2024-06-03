Геополитическую обстановку в мире обсудили парламентарии ОДКБ

Фото: пресс-служба Мажилиса

Делегация Парламента во главе со спикером Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в заседании совета Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

В своем выступлении Ерлан Кошанов проинформировал участников заседания об исполнении приоритетов казахстанского председательства в ОДКБ в 2024 году.

«Мы сосредоточились на развитии потенциала нашей организации в деле укрепления мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиты независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Президент Казахстана – председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Касым-Жомарт Кемелевич Токаев утвердил план мероприятий по реализации этих направлений. Этот документ предусматривает, в том числе, слаженное взаимодействие наших парламентов по разработке необходимых модельных законов и рекомендаций», – сказал спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов обозначил ряд мероприятий на территории стран договора, направленных на борьбу с терроризмом и экстремизмом, противодействие преступлениям в сфере информационных технологий и незаконному обороту наркотиков.

Он отметил, что особое внимание уделяется углублению сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Участники обсудили также общую геополитическую обстановку в мире, отметив, что особую тревогу вызывает развитие событий на Ближнем Востоке.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что международное сообщество не должно также забывать о сложнейшей гуманитарной ситуации в Афганистане.

«В рамках нашей конструктивной работы на межпарламентском уровне мы всегда уделяем этим вопросам пристальное внимание. Считаю важным продолжать активное взаимодействие парламентов наших стран в целях обеспечения законодательной базы для противодействия современным вызовам и угрозам», – завершил свое выступление Ерлан Кошанов.

В заседании, наряду с казахстанской стороной, приняли участие делегации во главе с председателем государственной Думы РФ Вячеславом Володиным, председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорем Сергеенко, торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбеком Шакиевым, председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали, а также генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, ответственный секретарь ПА ОДКБ Сергей Поспелов.