​Обсуждены вопросы сотрудничества с ВОЗ

Ханс Клюге проинформировал главу Правительства Казахстана о подписании в ходе визита в Нур-Султан согла­шения между Министерством здравоохранения РК и Европейским региональным бюро ВОЗ на 2020–2021 годы.

– Казахстан активно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения по вопросам развития здравоохранения, улучшения качества и доступности медицинской помощи, реформирования первичной медико-санитарной помощи, – сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства рассказал о деятельности Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавируса на территории РК, а также о принятом Казахстаном комплексе мер по защите граждан от коронавирусной инфекции.

– Казахстан следует рекомендациям ВОЗ по предупреж­дению, диагностике и карантинным мероприятиям в рамках борьбы с коронавирусом, – сообщил Премьер-министр РК.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Казахстана с ВОЗ, в том числе в рамках борьбы с коронавирусом, первичной медико-санитарной помощи, цифровизации здравоохранения, внедрения ОСМС, медицины чрезвычайных ситуаций.

Во встрече приняли участие заместитель Премьер-минист­ра РК Ералы Тугжанов, министр здравоохранения Елжан Биртанов, заместитель министра иностранных дел Маргулан Баймухан, а также и. о. пос­тоянного представителя ВОЗ в РК Кэролайн Кларинваль.