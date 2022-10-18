Объявлен обладатель "Золотого мяча" 2022 года

Французский форвард Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sport-express.ru.

Церемония награждения состоялась накануне в Париже.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.

В составе мадридского клуба футболист играет с 2007 года. Всего он провел за команду 421 матч, забив 223 гола.

Обладателем «Золотого мяча» 2021 года был нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси.