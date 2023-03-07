Объявлен состав казахстанской команды на турнире Континентальной лиги дзюдо

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В дебютном турнире задействованы 20 коллективов из 7 стран - Казахстана, России, Индии, Таджикистана, Сербии, Беларуси и Ирана.

ФОТО : Shutterstock/FOTODOM

Стал известен состав карагандинского клуба по дзюдо "Jenys", который будет представлять Казахстан в международном проекте "Континентальная лига дзюдо" в Москве, сообщает Kazpravda.kz.

В состав команды вошли именитые мастера татами, в том числе финалист и бронзовый призер олимпиады, победитель чемпионата мира и Азиатских игр Елдос Сметов (капитан команды), призер континентального первенства и победитель ряда соревнований, участник Олимпийских игр Жансай Смагулов (вице-капитан), многократный призер различных состязаний Ислам Бозбаев, и многие другие.

Состав команды выглядит следующим образом: Гумар Киргизбаев, Айболат Ыстыбай, Нурзат Салимбаев, Артем Штурбабин, Аскар Наркулов, Бахытжан Абдурахманов, Мади Амангельды, Руслан Мусаев, Бекадил Шаймерденов, Айбол Нысанали, Ерсултан Музаппаров, Ерлан Шеров, Ерасыл Кажыбай, Санжар Жабборов, Темур Рахимов.

Проект Континентальной лиги дзюдо включает в себя командные соревнования в формате "стенка на стенку". В дебютном турнире задействованы 20 коллективов из 7 стран - Казахстана, России, Индии, Таджикистана, Сербии, Беларуси и Ирана.

Согласно регламенту, команды разделены на 4 подгруппы. Казахстанский "Jenys" по итогам жеребьёвки попал в группу А вместе с "Самбо 70" (Москва), "Стайки" (Беларусь), Жемчужина (Краснодар), Ходжи Шариф (Таджикистан).

Для выхода в следующий раунд клубу "Jenys" необходимо расположиться в тройке сильнейших. Состязания пройдут по круговой системе: каждый клуб в сумме проведет 4 поединка - со всеми командами из своей группы.

Первый турнир новой Континентальной лиги дзюдо стартует 8 апреля в игровом комплексе ЦСКА в Москве. Соревнования пройдут в 3 этапа. Первый состоится 8 апреля в комплексе ЦСКА, второй - 6 мая на той же площадке. Финальный этап запланирован на 8 июля. Место его проведения будет объявлено позже.

Призовой фонд соревнования составляет порядка 100 тысяч долларов.

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