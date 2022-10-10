Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевская премия по экономике присуждена трем американским ученым – Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу за изучение банков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС.

Даймонд и Дибвиг научно доказали, что банки играют важнейшую роль в функционировании современной экономики, и указали на уязвимости финансовой системы. А Бернанке еще 40 лет назад обосновал на примере Великой депрессии 1930-х, что потеря доверия к банкам и набеги вкладчиков являются не следствием, а зачастую причиной перерастания умеренного экономического спада в крах.

Благодаря их трудам кризис 2008 года не обернулся депрессией, отметил Нобелевский комитет, и до сих пор работы ученых помогают властям при оценке рисков и настройке регулирования.

Вручение Нобеля за достижения в области экономики завершает Нобелевскую неделю, которая традиционно проходит в начале октября.

Нобелевская премия по экономике – единственная, не указанная в завещании Альфреда Нобеля. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию – по экономической науке. В настоящее время она составляет 10 млн шведских крон.

Лауреата экономической премии выбирает Шведская академия наук. Она руководствуется теми же правилами, что и при награждении выдающихся работ в других научных дисциплинах.