Объявлены номинанты на премию "Оскар - 2023"

Лидерами по количеству номинаций стали «Всё везде и сразу» и «Банши Инишерина».
В лос-анджелесском театре DOLBY огласили список номинантов юбилейной 95-й церемонии вручения премии «Оскар». Мероприятие провели актеры Риз Ахмет и Эллисон Уильямс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinoafisha.info.
Лидером по количеству упоминаний стала картина студии A24 «Всё везде и сразу» (11), а за ней следуют «Банши Инишерина» (9) и новая экранизация «На Западном фронте без перемен» (9).
На звание лучшего фильма по итогам 2022 года, кроме уже упомянутых картин, претендуют кассовые рекордсмены «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган: Мэверик», а также «Элвис» База Лурмана, «Тар» Тодда Филда, «Говорят женщины» Сары Полли, «Фабельманы» Стивена Спилберга и победивший на Каннском кинофестивале «Треугольник печали» Рубена Эстлунда.
Полный список выглядит следующим образом:
Лучший фильм:
«Аватар: Путь воды»
«Всё везде и сразу»
«Топ Ган: Мэверик»
«Банши Инишерина»
«Элвис»
«На Западном фронте без перемен»
«Фабельманы»
«Тар»
«Треугольник печали»
«Говорят женщины»
Лучший режиссер:
Стивен Спилберг — «Фабельманы»
Мартин МакДона — «Банши Инишерина»
Тодд Филд — «Тар»
Рубен Эстлунд — «Треугольник печали»
Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт — «Все везде и сразу»
Лучшая мужская роль:
Колин Фаррелл — «Банши Инишерина»
Остин Батлер — «Элвис»
Брендан Фрейзер — «Кит»
Билл Найи — «Жить»
Пол Мескал — «Солнце моё»
Лучшая женская роль:
Кейт Бланшетт — «Тар»
Мишель Йео — «Всё везде и сразу»
Ана де Армас — «Блондинка»
Андреа Райсборо — «Ради Лесли»
Мишель Уильямс — «Фабельманы»
Лучший актер второго плана:
Брендан Глисон — «Банши Инишерина»
Брайан Тайри Генри — «Мост через озеро»
Барри Кеоган — «Банши Инишерина»
Джадд Хёрш — «Фабельманы»
Ке Хюи Куан — «Всё везде и сразу»
Лучшая актриса второго плана:
Анджела Бассетт — «Черная Пантера: Ваканда навеки»
Керри Кондон — «Банши Инишерина»
Хонг Чау — «Кит»
Джейми Ли Кёртис — «Всё, везде и сразу»
Стефани Сюй — «Всё везде и сразу»
Лучший анимационный фильм:
«Кот в сапогах: Последнее желание»
«Пиноккио Гильермо дель Торо»
«Марсель, ракушка в ботинках»
«Я краснею»
«Морской монстр»
Лучший фильм на иностранном языке:
«На Западном фронте без перемен», Германия
«Тихоня», Ирландия
«Аргентина, 1985», Аргентина
«Близко», Бельгия
«Иа», Польша
Лучший адаптированный сценарий:
«Топ Ган: Мэверик»
«На Западном фронте без перемен»
«Достать ножи: Стеклянная луковица»
«Жить»
«Говорят женщины»
Лучший оригинальный сценарий:
«Банши Инишерина»
«Фабельманы»
«Всё везде и сразу»
«Тар»
«Треугольник печали»
Лучшая операторская работа:
«Империя света» — Роджер Дикинс
«Бардо» — Дариус Хонджи
«Тар» — Флориан Хоффмайстер
«Элвис» — Мэнди Уокер
«На западном фронте без перемен» — Джеймс Френд
Лучшая песня:
«Топ Ган: Мэверик» — Hold My Hand
«Черная Пантера: Ваканда навеки» — Lift Me Up
«RRR: Рядом ревёт революция» — Naatu Naatu
«Теперь вместе» — Applause
«Всё везде и сразу» — This is a Life
Лучший оригинальный саундтрек:
«Вавилон»
«Банши Инишерина»
«На Западном фронте без перемен»
«Фабельманы»
«Всё везде и сразу»
Лучшие визуальные эффекты:
«Аватар: Путь воды»
«Топ Ган: Мэверик»
«Бэтмен»
«Черная Пантера: Ваканда навеки»
«На Западном фронте без перемен»
Лучший монтаж:
«Банши Инишерина»
«Топ Ган: Мэверик»
«Тар»
«Элвис»
«Всё везде и сразу»
Лучший звук:
«На Западном фронте без перемен»
«Аватар: Путь воды»
«Бэтмен»
«Элвис»
«Топ Ган: Мэверик»
Лучший грим:
«Кит»
«Бэтмен»
«На Западном фронте без перемен»
«Элвис»
«Черная Пантера: Ваканда навеки»
Лучшие костюмы:
«Черная Пантера: Ваканда навеки»
«Вавилон»
«Элвис»
«Миссис Харрис едет в Париж»
«Всё везде и сразу»
Лучшая работа художника-постановщика:
«Аватар: Путь воды»
«Вавилон»
«На западном фронте без перемен»
«Элвис»
«Фабельманы»
Лучший документальный фильм:
«Навальный»
«Всё, что дышит»
«Вся красота и кровопролитие»
«Вулкан любви»
«Дом из щепок»
Лучший короткометражный фильм:
«Прощание по-ирландски»
«Красный чемодан»
«Ивалу»
«Ночная поездка»
«Ученица»
Лучший короткометражный анимационный фильм:
«Мальчик, Крот, Лис и Конь»
«Летающий моряк»
«Продавцы льда»
«Мой год членов»
«Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это»
Лучший короткометражный документальный фильм:
«Заклинатели слонов»
«Выход»
«Как измеряется год?»
«Эффект Марты Митчелл»
«Незнакомец у ворот»
Ведущим церемонии вручения уже в третий раз выступит комик и телеведущий Джимми Киммел. Мероприятие пройдет 12 марта.