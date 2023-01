Объявлены номинанты на премию "Оскар - 2023"

Фото: kinoafisha.info

В лос-анджелесском театре DOLBY огласили список номинантов юбилейной 95-й церемонии вручения премии «Оскар». Мероприятие провели актеры Риз Ахмет и Эллисон Уильямс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinoafisha.info.

Лидером по количеству упоминаний стала картина студии A24 «Всё везде и сразу» (11), а за ней следуют «Банши Инишерина» (9) и новая экранизация «На Западном фронте без перемен» (9).

На звание лучшего фильма по итогам 2022 года, кроме уже упомянутых картин, претендуют кассовые рекордсмены «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган: Мэверик», а также «Элвис» База Лурмана, «Тар» Тодда Филда, «Говорят женщины» Сары Полли, «Фабельманы» Стивена Спилберга и победивший на Каннском кинофестивале «Треугольник печали» Рубена Эстлунда.

Полный список выглядит следующим образом:

Лучший фильм:

«Аватар: Путь воды»

«Всё везде и сразу»

«Топ Ган: Мэверик»

«Банши Инишерина»

«Элвис»

«На Западном фронте без перемен»

«Фабельманы»

«Тар»

«Треугольник печали»

«Говорят женщины»

Лучший режиссер:

Стивен Спилберг — «Фабельманы»

Мартин МакДона — «Банши Инишерина»

Тодд Филд — «Тар»

Рубен Эстлунд — «Треугольник печали»

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт — «Все везде и сразу»

Лучшая мужская роль:

Колин Фаррелл — «Банши Инишерина»

Остин Батлер — «Элвис»

Брендан Фрейзер — «Кит»

Билл Найи — «Жить»

Пол Мескал — «Солнце моё»

Лучшая женская роль:

Кейт Бланшетт — «Тар»

Мишель Йео — «Всё везде и сразу»

Ана де Армас — «Блондинка»

Андреа Райсборо — «Ради Лесли»

Мишель Уильямс — «Фабельманы»

Лучший актер второго плана:

Брендан Глисон — «Банши Инишерина»

Брайан Тайри Генри — «Мост через озеро»

Барри Кеоган — «Банши Инишерина»

Джадд Хёрш — «Фабельманы»

Ке Хюи Куан — «Всё везде и сразу»

Лучшая актриса второго плана:

Анджела Бассетт — «Черная Пантера: Ваканда навеки»

Керри Кондон — «Банши Инишерина»

Хонг Чау — «Кит»

Джейми Ли Кёртис — «Всё, везде и сразу»

Стефани Сюй — «Всё везде и сразу»

Лучший анимационный фильм:

«Кот в сапогах: Последнее желание»

«Пиноккио Гильермо дель Торо»

«Марсель, ракушка в ботинках»

«Я краснею»

«Морской монстр»

Лучший фильм на иностранном языке:

«На Западном фронте без перемен», Германия

«Тихоня», Ирландия

«Аргентина, 1985», Аргентина

«Близко», Бельгия

«Иа», Польша

Лучший адаптированный сценарий:

«Топ Ган: Мэверик»

«На Западном фронте без перемен»

«Достать ножи: Стеклянная луковица»

«Жить»

«Говорят женщины»

Лучший оригинальный сценарий:

«Банши Инишерина»

«Фабельманы»

«Всё везде и сразу»

«Тар»

«Треугольник печали»

Лучшая операторская работа:

«Империя света» — Роджер Дикинс

«Бардо» — Дариус Хонджи

«Тар» — Флориан Хоффмайстер

«Элвис» — Мэнди Уокер

«На западном фронте без перемен» — Джеймс Френд

Лучшая песня:

«Топ Ган: Мэверик» — Hold My Hand

«Черная Пантера: Ваканда навеки» — Lift Me Up

«RRR: Рядом ревёт революция» — Naatu Naatu

«Теперь вместе» — Applause

«Всё везде и сразу» — This is a Life

Лучший оригинальный саундтрек:

«Вавилон»

«Банши Инишерина»

«На Западном фронте без перемен»

«Фабельманы»

«Всё везде и сразу»

Лучшие визуальные эффекты:

«Аватар: Путь воды»

«Топ Ган: Мэверик»

«Бэтмен»

«Черная Пантера: Ваканда навеки»

«На Западном фронте без перемен»

Лучший монтаж:

«Банши Инишерина»

«Топ Ган: Мэверик»

«Тар»

«Элвис»

«Всё везде и сразу»

Лучший звук:

«На Западном фронте без перемен»

«Аватар: Путь воды»

«Бэтмен»

«Элвис»

«Топ Ган: Мэверик»

Лучший грим:

«Кит»

«Бэтмен»

«На Западном фронте без перемен»

«Элвис»

«Черная Пантера: Ваканда навеки»

Лучшие костюмы:

«Черная Пантера: Ваканда навеки»

«Вавилон»

«Элвис»

«Миссис Харрис едет в Париж»

«Всё везде и сразу»

Лучшая работа художника-постановщика:

«Аватар: Путь воды»

«Вавилон»

«На западном фронте без перемен»

«Элвис»

«Фабельманы»

Лучший документальный фильм:

«Навальный»

«Всё, что дышит»

«Вся красота и кровопролитие»

«Вулкан любви»

«Дом из щепок»

Лучший короткометражный фильм:

«Прощание по-ирландски»

«Красный чемодан»

«Ивалу»

«Ночная поездка»

«Ученица»

Лучший короткометражный анимационный фильм:

«Мальчик, Крот, Лис и Конь»

«Летающий моряк»

«Продавцы льда»

«Мой год членов»

«Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это»

Лучший короткометражный документальный фильм:

«Заклинатели слонов»

«Выход»

«Как измеряется год?»

«Эффект Марты Митчелл»

«Незнакомец у ворот»

Ведущим церемонии вручения уже в третий раз выступит комик и телеведущий Джимми Киммел. Мероприятие пройдет 12 марта.