Объявлены номинанты на премию "Оскар - 2023"

Культура , В мире
32

Лидерами по количеству номинаций стали «Всё везде и сразу» и «Банши Инишерина».

Фото: kinoafisha.info

В лос-анджелесском театре DOLBY огласили список номинантов юбилейной 95-й церемонии вручения премии «Оскар». Мероприятие провели актеры Риз Ахмет и Эллисон Уильямс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinoafisha.info.

Лидером по количеству упоминаний стала картина студии A24 «Всё везде и сразу» (11), а за ней следуют «Банши Инишерина» (9) и новая экранизация «На Западном фронте без перемен» (9).

На звание лучшего фильма по итогам 2022 года, кроме уже упомянутых картин, претендуют кассовые рекордсмены «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган: Мэверик», а также «Элвис» База Лурмана, «Тар» Тодда Филда, «Говорят женщины» Сары Полли, «Фабельманы» Стивена Спилберга и победивший на Каннском кинофестивале «Треугольник печали» Рубена Эстлунда.

Полный список выглядит следующим образом:

Лучший фильм:

«Аватар: Путь воды»
«Всё везде и сразу»
«Топ Ган: Мэверик»
«Банши Инишерина»
«Элвис»
«На Западном фронте без перемен»
«Фабельманы»
«Тар»
«Треугольник печали»
«Говорят женщины»

Лучший режиссер:

Стивен Спилберг — «Фабельманы»
Мартин МакДона — «Банши Инишерина»
Тодд Филд — «Тар»
Рубен Эстлунд — «Треугольник печали»
Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт — «Все везде и сразу»

Лучшая мужская роль:

Колин Фаррелл — «Банши Инишерина»
Остин Батлер — «Элвис»
Брендан Фрейзер — «Кит»
Билл Найи — «Жить»
Пол Мескал — «Солнце моё»

Лучшая женская роль:

Кейт Бланшетт — «Тар»
Мишель Йео — «Всё везде и сразу»
Ана де Армас — «Блондинка»
Андреа Райсборо — «Ради Лесли»
Мишель Уильямс — «Фабельманы»

Лучший актер второго плана:

Брендан Глисон — «Банши Инишерина»
Брайан Тайри Генри — «Мост через озеро»
Барри Кеоган — «Банши Инишерина»
Джадд Хёрш — «Фабельманы»
Ке Хюи Куан — «Всё везде и сразу»

Лучшая актриса второго плана:

Анджела Бассетт — «Черная Пантера: Ваканда навеки»
Керри Кондон — «Банши Инишерина»
Хонг Чау — «Кит»
Джейми Ли Кёртис — «Всё, везде и сразу»
Стефани Сюй — «Всё везде и сразу»

Лучший анимационный фильм:

«Кот в сапогах: Последнее желание»
«Пиноккио Гильермо дель Торо»
«Марсель, ракушка в ботинках»
«Я краснею»
«Морской монстр»

Лучший фильм на иностранном языке:

«На Западном фронте без перемен», Германия
«Тихоня», Ирландия
«Аргентина, 1985», Аргентина
«Близко», Бельгия
«Иа», Польша

Лучший адаптированный сценарий:

«Топ Ган: Мэверик»
«На Западном фронте без перемен»
«Достать ножи: Стеклянная луковица»
«Жить»
«Говорят женщины»

Лучший оригинальный сценарий:

«Банши Инишерина»
«Фабельманы»
«Всё везде и сразу»
«Тар»
«Треугольник печали»

Лучшая операторская работа:

«Империя света» — Роджер Дикинс
«Бардо» — Дариус Хонджи
«Тар» — Флориан Хоффмайстер
«Элвис» — Мэнди Уокер
«На западном фронте без перемен» — Джеймс Френд

Лучшая песня:

«Топ Ган: Мэверик» — Hold My Hand
«Черная Пантера: Ваканда навеки» — Lift Me Up
«RRR: Рядом ревёт революция» — Naatu Naatu
«Теперь вместе» — Applause
«Всё везде и сразу» — This is a Life

Лучший оригинальный саундтрек:

«Вавилон»
«Банши Инишерина»
«На Западном фронте без перемен»
«Фабельманы»
«Всё везде и сразу»

Лучшие визуальные эффекты:

«Аватар: Путь воды»
«Топ Ган: Мэверик»
«Бэтмен»
«Черная Пантера: Ваканда навеки»
«На Западном фронте без перемен»

Лучший монтаж:

«Банши Инишерина»
«Топ Ган: Мэверик»
«Тар»
«Элвис»
«Всё везде и сразу»

Лучший звук:

«На Западном фронте без перемен»
«Аватар: Путь воды»
«Бэтмен»
«Элвис»
«Топ Ган: Мэверик»

Лучший грим:

«Кит»
«Бэтмен»
«На Западном фронте без перемен»
«Элвис»
«Черная Пантера: Ваканда навеки»

Лучшие костюмы:

«Черная Пантера: Ваканда навеки»
«Вавилон»
«Элвис»
«Миссис Харрис едет в Париж»
«Всё везде и сразу»

Лучшая работа художника-постановщика:

«Аватар: Путь воды»
«Вавилон»
«На западном фронте без перемен»
«Элвис»
«Фабельманы»

Лучший документальный фильм:

«Навальный»
«Всё, что дышит»
«Вся красота и кровопролитие»
«Вулкан любви»
«Дом из щепок»

Лучший короткометражный фильм:

«Прощание по-ирландски»
«Красный чемодан»
«Ивалу»
«Ночная поездка»
«Ученица»

Лучший короткометражный анимационный фильм:

«Мальчик, Крот, Лис и Конь»
«Летающий моряк»
«Продавцы льда»
«Мой год членов»
«Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это»

Лучший короткометражный документальный фильм:

«Заклинатели слонов»
«Выход»
«Как измеряется год?»
«Эффект Марты Митчелл»
«Незнакомец у ворот»

Ведущим церемонии вручения уже в третий раз выступит комик и телеведущий Джимми Киммел. Мероприятие пройдет 12 марта.

Популярное

Все
Формализмом не пахло, формализмом несло!
На партийном поле перемены
Услышан глас народа
Серебряный уровень Астаны
Потенциал, требующий раскрытия
Новый вуз вместо старых двух
Героизм, самоотверженность и взаимовыручку проявляют жители Риддера, чтобы спасти город от замерзания
РК – ЕС: сохранять динамику отношений
Чтоб избежать аварий и смертельных травм
Не предавать забвению
«За окном дикие минуса»
На здоровье!
Выставили на мороз
Сохранить темп реформ
Платить или не платить? Вот главный вопрос, который по сей день волнует столичных водителей, оставляющих своих железных коней под знаками 5.15 «Место стоянки» и 7.8 «Платные услуги»
Минус один детский сад
Выборы: перезагрузка
Вернули государству
Была свободной «без», а станет «с»
Жарайсың, Елена!
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Застолье закончилось убийством в ЗКО
В Актау выясняют причины мощного взрыва на СТО
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Кабазиев изобрел "машину времени"
Накатавшая новые штрафы "VIP-казашка" из Каскелена осталась без авто
"Мучили малышей разными способами": видео из центра развития шокировало Казнет
Ей 76 и она – профессиональный медиатор
В Петропавловске коммунальщики запретили выбрасывать новогодние елки в мусорные баки
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
В селах Алматинской области участились аварии на трансформаторных подстанциях
Лицо фонда «Қазақстан халқына» – его партнеры
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата

Читайте также

Происшествия , В мире
Судно с 22 членами экипажа на борту затонуло в Южной Корее
Культура , Музыка
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Культура
Более двухсот шаржей представил в Центральном государственн…
Культура , В мире
Кассовые сборы фильма "Аватар: Путь воды" превысили 2 млрд …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]