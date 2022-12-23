Объявлены победители первой национальной спортивной премии "Жеңімпаз рухы"

Спорт
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Национальная спортивная премия «Жеңімпаз рухы» будет традиционной.

Фото пресс-службы МКС РК

В столице состоялось вручение первой в истории награды в области спорта – Национальной спортивной премии «Жеңімпаз рухы». Тем самым Министерство культуры и спорта отметило лучших в этой сфере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, особый акцент был сделан на сельском спорте, работе детских тренеров, методистов и меценатов. Отдельное внимание также уделили работе представителей СМИ.

Впервые в истории в рамках традиционной премии имени спортивного журналиста С. Бердыкулова победители получили по 1 миллиону тенге.

«Хотел бы поздравить всех лауреатов сегодняшний премии. В этом году у нас было много побед и достижений. И лучшие из спортсменов сегодня находятся здесь, вместе с нами. Сегодня государство делает все возможное для популяризации спорта и мотивации спортсменов быть лучшими в своем деле. Но впереди еще много работы. Следующий год предолимпийский, где наши спортсмены должны завоевать максимальное количество лицензий. И, конечно, же главная цель - Олимпиада в Париже - 2024. На главных стартах четырехлетия мы должны показать достойный результат», - сказал в приветственном слове заместитель министра культуры и спорта Серик Жарасбаев.

Итак, лучшими из лучших стали 20 лауреатов в 14 номинациях:

1) «Лучший спортсмен года» - Жамиля Бакбергенова (летние виды спорта), Александр Герлиц (зимние виды спорта);

2) «Лучший тренер года» - Нурсултан Темиров (летние), Антон Жданович (зимние);

3) «Лучшая аккредитованная спортивная федерация года» - РОО «Национальная федерация конькобежцев»;

4) «Лучшая спортивная организация года» - КГКП «Спортивная организация инвалидов» Атырауской области;

5) «Лучший спортивный регион» (управления физической культуры и спорта областей, городов республиканского значения) - Управление физической культуры и спорта Карагандинской области;

6) «Лучший тренер года на селе» - Дастан Балабеков (Жетысуская область);

7) «Лучший специалист в области физической культуры и спорта» - Ирина Новикова, Елена Галиц (Астана);

8) «Лучший детский тренер года» - Самат Сапишев (Шымкент);

9) «Лучшая команда по игровым видам спорта» - волейбольный клуб «Куаныш» (Северо-Казахстанская область);

10) «Лучший методист по физической культуре и спорту в сельской местности» - Бекжан Адамбеков (Туркестанская область);

11) «Лучший прорыв года» - Елена Рыбакина;

12) «Лучший меценат» - Кайырбек Хамзин (Северо-Казахстанская область);

13) «Лучший спортсмен молодежного и юношеского состава» - Алан Курмангалиев, Евгений Федоров, Мария Бровкина;

14) «Премия спортивным журналистам имени Сейдахмета Бердикулова» - Бек Толеуов (Лучшая публикация), Аслан Каженов (Лучший телевизионный репортаж), Галым Сулейменов (Лучший спортивный фоторепортаж).

Национальная спортивная премия «Жеңімпаз рухы» будет традиционной, добавили в министерстве.

 

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