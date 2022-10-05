"Очень медленно" – Токаев поручил ускорить строительство дорог в Карагандинской области

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области поручил ускорить строительство дорог в регионе, передает Kazpravda.kz.

"Карагандинская область расположена в самом центре страны. Через этот регион проходит основная магистраль, соединяющая юг и север нашей республики. Очевидно, что качество автомобильных дорог оказывает особое влияние на развитие региона. Сейчас создается транспортный коридор Центр – Юг", – сказал глава государства.

Токаев отметил, что строительство дороги, проходящей через город Балхаш, идет очень медленно, сроки переносились уже не раз.

"Поручаю правительству в следующем году завершить строительство автомобильных дорог Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурулбайтал", - заявил президент.

Также, по его словам, важное значение имеет и трасса Караганда – Жезказган.

"Ремонт этой дороги протяженностью более 500 километров позволит улучшить связь с центральными районами и увеличить грузопоток. Это придаст импульс развитию Улытауской области. Увеличится инвестиционный и туристический потенциал двух областей. К ремонту этой дорогу необходимо приступить в следующем году", - указал глава государства.

Также он поручил отремонтировать автодорогу Караганда – Каркаралинск.

"Все работы должны быть завершены в течение двух лет. Это позволит увеличить туристический потенциал Каркаралинска", – заключил Касым-Жомарт Токаев.