Очередную финпирамиду выявили в Казахстане

Факт организации финансовой пирамиды «HERMES LTD» выявил департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Финпирамида «HERMES LTD» действовала с 2019 по 2022 год. Она привлекала деньги населения по проектам «HERMES LTD», по инвестиционным вкладам путем обогащения одних участников за счет взносов других.

«По уголовному делу признано трое потерпевших, которым в совокупности причинен ущерб на сумму почти 4 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия», – рассказали в агентстве.

Столкнувшихся с финпирамидами просят обращаться по телефону доверия Агентства по финансовому мониторингу либо в территориальные органы финансового мониторинга.