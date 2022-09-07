Очевидцами избиения девушки мужчиной стали прохожие в Нур-Султане (видео)

В Департаменте полиции города Нур-Султана прокомментировали видео, где взрослый мужчина избивает на улице молодую девушку, сообщает Kazpravda.kz.

Свидетелями неприятного действа стали проходившие мимо астанчане. Неравнодушные горожане сняли на видео инцидент и вызвали полицию. Позже ролик растиражировали местные паблики.

Пользователей Казнета возмутило не только поведение мужчины, распускавшего руки, но равнодушие к происходящему взрослой женщины, сопровождавшей его.

Как выяснилось, герои видео приходятся друг другу близкими родственниками.

«6 сентября в 12:47 часов на канал 102 очевидец сообщил о том, что взрослый мужчина избивает девушку по улице Орынбор. Сотрудники полиции доставили всех участников инцидента в УП района Есиль.

Установлено, что конфликт произошел между отцом и дочкой. От заявлений стороны отказались», – проинформировали в ДП.

Стражи порядка провели с семьей профилактическую беседу.