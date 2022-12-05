Очевидцы спасли ребенка, провалившегося под лед вместе с дедом в Атырау

В Атырау в реку Урал во время прогулки провалились пожилой мужчина и его внук, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 20:49. Ребенка 2012 года рождения удалось спасти очевидцам.

«В 21:10 силами водолазов оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области был извлечен из воды труп гр. К. 1950 г. р.», – рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели также сообщили, что ребенку госпитализация не потребовалась – после осмотра врачи пришли к выводу, что его здоровью ничего не угрожает.

«Уважаемые жители! Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает Всех быть осторожными и не выходить на неокрепший тонкий лед! Толщина льда по берегам реки Урал составляет всего 3-4 см, по середине лед еще окреп. Будьте бдительны!» – обратились к горожанам сотрудники ДЧС.