Один из крупнейших маслозаводов Казахстана и ЦА планирует наращивать переработку

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В ходе рабочей поездки в ВКО премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил крупнейший в Центральной Азии автоматизированный комплекс по переработке масличных культур Altyn Shygys и ознакомился с работой Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината (УКТМК) – одного из флагманов цветной металлургии республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Маслоэкстракционный комплекс Altyn Shygys расположен в селе Предгорное Глубоковского района. В сутки предприятие перерабатывает порядка 1 400 тонн семян подсолнечника, 550 тонн рапса и 500 тонн сои. Завод оказывает мультипликативный экономический эффект и вносит существенный вклад в продовольственное обеспечение региона. За прошлый год здесь произведено продукции на 20 млрд тенге.

Предприятие планирует осуществить переход от первичного производства к продукции более высоких переделов за счет строительства цеха рафинации мощностью 500 тонн в сутки. Его запуск ожидается в 2025 году. Это позволит снизить импорт продукции в Казахстан и увеличить долю экспорта рафинированного масла.

Также Altyn Shygys намерены в 2024 году впервые в РК запустить производство жидкого лецитина, а в 2025 году – наладить выпуск сухого порошкового лецитина, что значительно повысит рентабельность рафинации масла. Всё это в комплексе будет способствовать увеличению закупочных цен на масличные семена и тем самым мотивировать фермеров расширять посевные площади.

«Наш план соответствует посланию главы государства, и мы уверены, что в течение 3-х лет возможно достигнуть 70% доли переработки в агропромышленном комплексе», – сказал гендиректор предприятия Ербол Абдыкалыков.

Премьер-министр отметил, что уборочные площади масличных культур в регионе с каждым годом увеличиваются и в этом году достигли уже 211 тысяч га.

«Мощности завода позволяют расширять линейку выпускаемой продукции и наращивать экспорт. Мы поддерживаем планы предприятия по дальнейшей, более глубокой переработке сырья. Со своей стороны правительство готово оказывать необходимую поддержку», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, это в том числе касается экспортного продвижения посредством инструментов Минторговли и регулирования вывоза сырья из республики.

«Несмотря на огромное сопротивление, теперь мы видим прямой результат, что из года в год в разы увеличивается переработка маслосемян, то есть сырья внутри Казахстана. Важно также развивать другие переделы, потому что это ведет к росту добавленной стоимости», – подчеркнул глава правительства.

Алихан Смаилов также ознакомился с деятельностью Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината. Он является одним из крупнейших вертикально интегрированных отраслевых предприятий в мире, включающих все технологические переделы – от добычи сырья до производства готовой продукции. Здесь изготавливают губчатый титан, титановые слитки и сплавы, первичный магний и так далее.

Казахстанский гигант занимает 14% мирового рынка и 21% авиакосмической отрасли. Продукция предприятия экспортируется преимущественно в индустриально развитые страны, среди которых Великобритания, Индия, Китай, Россия, США, Франция и Южная Корея.

Легкий и прочный титан незаменим в авиационной и космической промышленности, нефтехимии и медицине. Производимые на УКТМК титановые слитки отличаются высоким качеством и одобрены ведущими мировыми предприятиями аэрокосмической отрасли.

Премьер-министр подчеркнул, что комбинату нужно рассмотреть возможность открытия производств новых переделов и продолжать работу по укреплению международного сотрудничества. 

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