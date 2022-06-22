Фото: Kazpravda.kz
Спорт
Один ребенок – одна секция: правила участия в программе "АртСпорт" пересмотрели
Диасов Ораз
корреспондент

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев заявил, что разговоры о том, что программа «АртСпорт» будет закрыта, не имеют под собой никаких оснований, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Сегодня мы собрались, чтобы обсудить очень важный вопрос, который волнует многих граждан нашей страны. Речь идет о дальнейшем функционировании системы подушевого финансирования спортивных секций и творческих кружков. В настоящее время остро стоит вопрос финансирования данной программы. К сожалению, надо признать, что средств для полного обеспечения в том виде, в каком она сейчас функционирует, нет», - сказал Даурен Абаев.

Но тут же заверил, что средства, подтвержденные ваучерами, будут оплачены. Регионы, по словам министра, выделят на это необходимые суммы. К примеру, акимат Алматы уже изыскал на эти цели свыше 4 млрд тенге.

«На сегодня 495 тысяч детей посещают свыше 15 тысяч кружков и секций. На это было выделено более 32 миллиардов тенге. Вместе с тем, дополнительная потребность до конца года составляет 97 млрд тенге. Мы ни в коем случае не отказываемся от ответственности. Прежде всего, все разговоры о том, что программа будет закрыта, не имеют под собой никаких оснований. Нужно признать, что нами был допущен ряд недоработок, связанных с верификацией данных, автоматизацией очередей и распределения средств, проверкой отчетов поставщиков услуг. В целях решения этих проблем министерством и другими заинтересованными госорганами вносятся изменения в правила», - продолжил министр.

Этот процесс, по данным главы МКС, состоит из двух этапов.

Первым этапом изменения в приказы были внесены в мае текущего года. Нормы усилили требования к квалификации преподавателей и тренеров, увеличили срок рассмотрения заявлений акиматами, внедрили мониторинг за контролем качества и целевым освоением в электронном и общедоступном форматах.

Далее планируется пересмотреть стоимость спортивных секций и творческих кружков для увеличения охвата программой, а также внедрение принципа одного заявления на услуги спортивных секций или творческих кружков в рамках государственного спортивного, творческого заказов и образовательного заказа на дополнительное образование.

«Сегодня, к примеру, один ребенок может ходить в секцию при школе, в секцию в рамках «АртСпорта» и в творческие кружки. Опять же, с целью обеспечения большего охвата желающих, мы будем ограничивать выбор чем-то одним», - пояснил Абаев.

Будет также оптимизирован список видов спорта с 71 до 30, и творческих кружков - с 59 до 30, и утвержден минимальный возраст детей для начала тренировок в зависимости от вида спорта.

«Мы будем отталкиваться от действующей нормативно-правовой базы. В частности, от приказа «Об утверждении возраста спортсменов по видам спорта в физкультурно-спортивных организациях, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва». Так, к примеру, художественная гимнастика принимает с 5 лет, а бокс - с 12 лет. Естественно, здесь главная цель – защитить детей от травм и вреда здоровью. Будут также усовершенствованы требования к помещению в части санитарно-эпидемиологического состояния, соответствия на противопожарную безопасность, оснащения камерой видеонаблюдения с возможностью сохранения видеоархива не менее чем 30 календарных дней, а также оснащения спортивным и прочим инвентарем», - резюмировал глава Минкультуры и спорта.

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