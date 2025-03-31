Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соцсетях уточняется, что злоумышленники представились электриками, чтобы мужчина открыл им дверь. Также известно, что пенсионер проживал один, его родные уже скончались.

Кроме того, несовершеннолетние снятое видео рассылали среди своих сверстников. После произошедшего пострадавшего госпитализировали.

По факту нападения на 67-летнего жителя Темиртау возбуждено уголовное дело.

«Данный случай был выявлен участковыми инспекторами полиции в рамках профилактической работы – до публикации видеозаписи в соцсетях. Все виновные установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Законные представители несовершеннолетних будут привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание. Подростки поставлены на профилактический учет», – детализировали в правоохранительных органах.

Там же подчеркнули, что ход расследования находится на контроле руководства ДП Карагандинской области.