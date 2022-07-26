Одна победа на четверых: обзор событий европейского футбола

Одна победа на четверых

На прошедшей неделе прошли первые поединки второго квалификационного раунда в Лиге чемпионов и Лиге конференций УЕФА.

Прежде всего отметим результаты команд, выступивших в главном европейском футбольном турнире – Лиге чемпионов. Здесь, напомним, казахстанских команд нет, так как первый раунд не смог преодолеть чемпион нашей страны – костанайский «Тобол», который теперь выступает рангом пониже.

Итак, «Карабах» (Азербайджан) дома смог одолеть «Цюрих» (Швейцария) со счетом 3:2, «Пюник» (Армения) уступил «Дюделанжу» (Люксембург) – 0:1, «Жальгирис» (Литва) был сильнее «Мальме» (Швеция) – 1:0, «Мидтьюлланн» (Дания) сыграл вничью с АЕКом (Кипр) – 1:1, «Лудогорец» (Болгария) разгромил «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – 3:0, «Линфилд» (Северная Ирландия) обыг­рал «Буде-Глимт» (Норвегия) – 1:0, «Динамо» (Хорватия) разошлось миром с «Шкупи» (Северная Македония) – 2:2, ХИК (Финляндия) уступил «Виктории

Пльзень» (Чехия) – 1:2, «Маккаби» (Израиль) сыграл вничью с «Олимпиакосом» (Греция) – 1:1, «Динамо» (Украина) не смог обыграть «Фенербахче» (Турция) – 0:0, «Ференцварош» (Венгрия) уступил «Словану» (Словакия) – 1:2 и, наконец, «Марибор» (Словения) довольствовался ничьей с «Шерифом» (Молдавия) – 0:0.

А теперь перейдем к Лиге конференций, где первые поединки между собой провели сразу 106 команд, и в их числе четыре, представлявшие Казахстан. Все результаты мы приводить не будем, остановимся лишь на играх с участием наших клубов, которые, сразу же скажем, не особенно порадовали.

Так, алматинский «Кайрат» на своем поле уступил венгерскому «Кишварду» со счетом 0:1. Петропавловский «Кызыл-Жар», проводивший матч в Нур-Султане на «Астана-Арене», проиграл хорватскому «Осиеку» – 1:2. Но самый большой провал организовала столичная «Астана», которая была разгромлена в Польше клубом «Ракув» с неприличным счетом 0:5. А ведь пару лет назад клуб из главного города страны в ервокубках выступал более чем впечатляюще: чего стоит только одна победа над знаменитым английским «Манчестер Юнайтед» в 2019 году со счетом 2:1...

Небольшое утешение отечественные болельщики получили лишь от выигрыша все того же костанайского «Тобола», который после вылета из Лиги чемпионов в Лигу конференций встретился дома с «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара и добился победы со счетом 2:0. Вышедший на замену на 65-й минуте Айбар Жаксылыков открыл счет в матче после розыгрыша углового удара, а в компенсированное время у костанайцев забил и черногорский легио­нер Жарко Томашевич.