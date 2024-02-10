«Одноразовая» экипировка на Азиаде: арестован замглавы дирекции развития спорта

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Столичным департаментом агентства финмониторинга начато досудебное расследование в отношении должностных лиц дирекции развития спорта при Минтуризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.

«В 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества. При этом их стоимость завышена в три раза», - говорится в сообщении АФМ.

Более того, поставщик представил фиктивные документы об отечественном происхождении указанных товаров.

В результате государству причинен ущерб на 383 млн тенге.

Напомним, представители сборной Казахстана ранее жаловались на качество экипировки, назвав ее «одноразовой».

Заместитель руководителя дирекции с санкции суда арестован.