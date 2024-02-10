«Одноразовая» экипировка на Азиаде: арестован замглавы дирекции развития спорта

Ущерб, нанесенный недобросовестным поставщиком, составил 383 млн тенге, передает Kazpravda.kz
Столичным департаментом агентства финмониторинга начато досудебное расследование в отношении должностных лиц дирекции развития спорта при Минтуризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.
«В 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества. При этом их стоимость завышена в три раза», - говорится в сообщении АФМ.
Более того, поставщик представил фиктивные документы об отечественном происхождении указанных товаров.
В результате государству причинен ущерб на 383 млн тенге.
Напомним, представители сборной Казахстана ранее жаловались на качество экипировки, назвав ее «одноразовой».
Заместитель руководителя дирекции с санкции суда арестован.