«Одноразовая» экипировка на Азиаде: арестован замглавы дирекции развития спорта

Скандалы, Спорт
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Ущерб, нанесенный недобросовестным поставщиком, составил 383 млн тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: Zibroo

Столичным департаментом агентства финмониторинга начато досудебное расследование в отношении должностных лиц дирекции развития спорта при Минтуризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.

«В 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества. При этом их стоимость завышена в три раза», - говорится в сообщении АФМ.

Более того, поставщик представил фиктивные документы об отечественном происхождении указанных товаров.

В результате государству причинен ущерб на 383 млн тенге.

Напомним, представители сборной Казахстана ранее жаловались на качество экипировки, назвав ее «одноразовой».

Заместитель руководителя дирекции с санкции суда арестован.

#экипировка на Азиаду #дирекция развития спорта

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