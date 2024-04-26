Певица Алсу призналась в нечестной победе своей дочери на проекте «Голос. Дети»

Фото: скриншот видео

Наталья Подольская вспомнила, что после шоу «Голос. Дети» дочь поп-звезды Микелла Абрамова столкнулась с волной хейта и негативом. В 2019 году она одержала победу на талант-шоу с рекордным количеством зрительских голосов. Однако зрители засомневались в честности результатов и посчитали достойным победы другого финалиста - казахстанца Ержана Максима, занявшего тогда второе место. После проверки факты накрутки голосов подтвердили на российском телевидении. Тогда эта ситуация вызвала большой общественный резонанс как в России, так и в Казахстане.

«Конечно, мы чувствовали с мужем себя где-то виноватыми перед ней. Наверное, я не рассчитала своей известности и воспользовалась своей популярностью. В этот момент ты не думаешь ни о чем. Ты просто как любая мама хочешь помочь своему ребенку. У кого-то 10 тыс. подписчиков, у кого-то меньше или больше. Каждый звонит своим родственникам и просит проголосовать. Так случилось, что у меня 2 млн. подписчиков. Естественно, у меня много звездных друзей и коллег, которых я тоже просила голосовать и призывала поддержать дочь. Это и сыграло злую шутку», — посетовала знаменитость.

Она призналась, что переоценила собственные возможности, воспользовалась ими и попросила прощения за покупку голосов для дочери.