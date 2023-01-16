Одной из самых ожидаемых премьер ушедшего года стал фильм Айсултана Сеитова «Қаш». Картина о голодоморе, который пережила Великая степь. Это первый фильм о социальной катастрофе прошлого века, снятый в жанре этнохоррора
Культура
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Злата Белая
Больная тема
Фильм вызвал разные реакции – от восторженных до самых нелестных. Кто-то хвалил режиссера за хорошую работу, другой ругал за декорации или кинематографические ошибки, третий недополучил ожидаемой зловещности, присущей хоррору… Мнений много, как и зрителей, но положительных на порядок больше.