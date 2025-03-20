Официальное сообщение Официально 20 марта 2025 г. 9:30 1 Принято распоряжение Президента Республики Казахстан о созыве очередной XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня «30 лет во имя единства и согласия». Официальное сообщение Принято распоряжение Президента Республики Казахстан о созыве очередной XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня «30 лет во имя единства и согласия». XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 23–24 апреля 2025 года в городе Астане. Секретариат Ассамблеи народа Казахстана