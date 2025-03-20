​​​​​​​Официальное сообщение

Официально
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Принято распоряжение Президента Республики Казахстан о созыве очередной XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня «30 лет во имя единства и согласия».

Официальное сообщение

Принято распоряжение Президента Республики Казахстан о созыве очередной XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня «30 лет во имя единства и согласия».

XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 23–24 апреля 2025 года в городе Астане.

 

Секретариат Ассамблеи народа Казахстана

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