Официальные такси в столице проходят дезинфекцию

В Нур-Султане автомобили официальных компаний такси регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами, санитарной обработке подвергаются не только салон автомобилей, но и все контактные места такси, с которыми мог контактировать не только пассажир, но и водитель, сообщает официальный сайт акимата столицы.
"Сейчас в связи с чрезвычайным положением в городе объявлен карантин, и, естественно, мы на это отреагировали. Парки уведомили, чтобы проводили ежедневную дезинфекцию автомобилей, а водители пользовались антисептическими средствами, протирали ручки салона, все контактные места для пассажиров. Также чтобы водители носили медицинские маски", – рассказал исполнительный директор Ассоциации транспортников Нур-Султана Сакен Ханхожин.
По его словам, несмотря на спрос на официальное такси в столице, цены за поездки остались прежними. Автомобили курсируют круглосуточно.
"Мы каждый день перед выездом обрабатываем машины, соответственно, в течение рабочего дня пользуемся антисептиками, одеваем маски, стараемся беречь как себя, так и клиентов. Пользуйтесь официальным такси – это безопасно", – отметил водитель таксопарка Асан Асхатов.
При Ассоциации транспортников Нур-Султана сегодня функционируют 13 официальных таксопарков, в которых насчитывается порядка 600 машин.