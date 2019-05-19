Ограбление магазина в Жанаозене попало на видео

В Сети появилось видео ограбления магазина в Жанаозене. Происшествие случилось в магазине "Ер-Косай" в микрорайоне Рахат-4, передает Lada.kz.
Вооруженное ограбление произошло в ночь с 17 на 18 мая, примерно в 01:10.
На кадрах ролика видно, как неизвестные лица в масках и капюшонах, с оружием в руках похищают денежные средства из кассы магазина.
Как позднее сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, из кассы магазина похитили 400 тысяч тенге.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан и водворен в изолятор временного содержания (ИВС) управления полиции Жанаозена подозреваемый, который дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Факт нарушения зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 192 Уголовного кодекса Республики Казахстан.