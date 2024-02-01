Охранная грамота
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Лаура Тусупбекова
Мажилис на пленарном заседании принял в работу поправки в законодательство по вопросам безопасности женщин и детей. Но депутаты озабочены не только безопасностью детей и женщин, но и сотрудников городских социальных служб. Последние требуют дать защитный статус медикам во время исполнения ими служебных обязанностей. После вопиющего случая в Караганде, когда был избит водитель скорой помощи, приехавшей на вызов к больному ребенку, такая охранная грамота медикам действительно нужна.