Охранная грамота

Проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и сопутствующими поправками предлагается ограничивать или лишать свободы на два года за нанесение легкого вреда здоровью. Также, помимо пожизненного лишения свободы для педофилов, депутаты предлагают аналогичную санкцию применять и в отношении убийц малолетних детей, за что сейчас предусмотрено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Также законопроектами усиливается ответственность за нанесение среднего и тяжкого вреда здоровью, вводится административная ответственность за буллинг и травлю. Все эти вопросы депутаты еще будут обсуждать в рамках рабочих групп.

Возможно, такие же защитные меры депутаты инициируют и для медиков. Мажилисмен Ельнур Бейсенбаев требует провести открытый суд над избившим водителя скорой помощи в Караганде гражданином. По мнению мажилисмена, проступок правонарушителя Нурболата Дакебаева – это не просто преступление, а открытое сопротивление всему обществу, закону и порядку.

– Даже зная, что его снимают на видео, он продолжил размахивать кулаками и избивать до крови водителя скорой помощи во время исполнения им своих служебных обязанностей. Как можно охарактеризовать избие­ние медицинских работников, которые приходят на помощь годовалому ребенку, на глазах у очевидцев? Таких событий в стране достаточно. Несмотря на то что депутатский корпус неоднократно предлагал утвердить специальный статус для защиты работников медицинской системы, Правительство до сих пор не приняло решения, – возмутился Ельнур Бейсенбаев.

Он отметил, что подобные случаи свидетельствуют о беззащитности работников городских социальных служб.

– Кроме того, этот случай показал, что многие граждане даже не осознают своей ответственности перед законом, не считают нужным следовать принципам закона и порядка. В стране есть граждане, которые считают этику и совесть отсталостью. Это ни к чему хорошему не приведет. Мы видим последствия. Мы хотим строить Справедливый Казах­стан, в котором господствуют закон и порядок, защищены права каждого гражданина, где никто не опасается за свои жизнь и здоровье, – сказал депутат.

В этой связи депутат требует направить усилия на поимку совершившего преступление Дакебаева, провести открытый суд над ним, назначить жесткое наказание и информировать население через средства массовой информации о его ходе и итогах суда.

– Преступления, в последнее время угрожающие личности человека и даже разрушающие его жизнь, приобретают общест­венный характер. Поэтому необходимо формировать культуру абсолютной нетерпимости в обществе к таким проявлениям, – считает депутат.

Рассмотрев повестку заседания, депутаты приняли во втором чтении закон с изменениями и дополнениями по вопросам трансфертного ценообразования, а также ратифицировали протоколы с поправками в Договор ЕАЭС и межправительственное Соглашение с Узбекистаном об условиях взаимных поездок граждан.

По информации члена Комитета по финансам и бюджету, руководителя рабочей группы Адиля Жубанова, поправками по вопросам трансфертного ценообразования вносятся пять концептуальных нововведений.

– Первое – совершенствуется применение методов определения рыночной цены. Предлагается точнее определить тот или иной метод в зависимости от характера международной сделки, что позволит снизить административные издержки как налогоплательщика, так и проверяющих органов. Второе – пересмотрен механизм определения рыночного диапазона: предлагается его сужение до реальных цен с исключением экстремальных значений, – сообщил депутат.

Также для усиления контроля по выводу капитала расширено определение взаимосвязаннос­ти сторон. Предусматривается контроль над трансфертным ценообразованием сделок, совершенных на товарных биржах страны. Кроме того, меняются требования к отчетности: теперь обязанность по представлению местной отчетности возлагается на налогоплательщиков, осуществляющих сделки с взаи­мосвязанными лицами-нерезидентами.

– Предлагаемые изменения направлены на предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях путем определения справедливой рыночной цены. Самое главное – они направлены на препятствование выводу капитала и предотвращение уклонения от налоговых отчислений, – отметил Адиль Жубанов.

В ходе заседания Мажилис также ратифицировал Протокол с поправками в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Его депутатам представил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. Он рассказал, что казахстанские предприниматели смогут участвовать в электронных закупках государств – членов ЕАЭС с помощью электронных цифровых подписей, оговаривается возможность выдачи разрешительных документов в электронном форма­те при ввозе и вывозе товаров, предусматриваются и другие изменения.

– Вводится возможность введения странами ЕАЭС экстренных фитосанитарных мер в отношении вредных организмов, которые отсутствуют в Едином перечне ЕАЭС. При этом оговаривается, что стороны должны заблаговременно уведомлять остальные страны о введении такой меры. Порядок взаимного уведомления в таких случаях будет разработан и утвержден комиссией. Кроме того, Евразийский межправительственный совет наделяется правом утверждать прог­рамму совместных действий государств-членов для защиты прав пот­ребителей. При этом функция защиты прав потребителей остается национальной компетенцией, – проинформировал Арман Шаккалиев.

Мажилис ратифицировал также Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года. Отвечая на вопросы депутатов, министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что документом устанавливается 30-дневный срок пребывания граждан сторон без постановки на временный учет на паритетной основе.

– По истечении срока они обязаны получить разрешение на временное проживание. Основания – работа, лечение, учеба, воссоединение семьи, ведение бизнеса. Тем самым обеспечивается миграционный конт­роль. При этом решена проблема «обнуления» срока пребывания. Однако суммарно он не должен превысить 90 суток в течение полугода, – пояснил Ержан Саденов.

И еще один депутатский запрос достоин упоминания. Депутат Сергей Пономарев требует снижения стоимости угля, продаваемого простым гражданам в розницу. Он констатировал, что в отопительный сезон уголь для простых граждан, в том чис­ле жителей аулов, постоянно дорожает.

– Особенно сложно покупать при таких ценах сельским жителям отдаленных районов страны. Вдумайтесь: на выходе в Шубаркульском карьере цена угля 8,5 тысячи тенге за тонну. А пройдя многочисленных трейдеров, стоимость его повышается трехкратно. И, скажем, в Шетском районе той же Карагандинской области уголь стоит уже 25 тысяч тенге. Зачем нам такие прокладки? – возмутился депутат.

При этом, отметил он, в Караганде три официально разрешенных для разгрузки тупика.

– Многочисленные «братишки-угольщики» раздают своим друзьям прибыльный бизнес, и только они имеют право продавать уголь со своей маржой. Нам кажется, местные власти не в состоянии повлиять на этот хит­рый рынок. Мы можем и должны изменить ситуацию, заставив олигополию недропользователей продавать уголь, сократив число посредников. Кто они, посредники, которые увеличивают конечную цену продукта, так нужного людям? Это больше вопрос правоохранительным органам, – сказал депутат.

Сергей Пономарев считает, что в этих схемах задействованы и чиновники.

– На какие только ухищрения не идут некоторые угольные бизнесмены в поисках легких денег! И им порой содействуют чиновники, при этом закрывая глаза на то, что обманывают государство. Например, ТОО «Актас Комир» в сентябре 2021 года получило лицензию на добычу угля. При этом недропользователь обязался построить завод по производству кокса специального наз­начения мощностью 120 тысяч тонн в год и создать 500 рабочих мест в Карагандинской области. На дворе январь 2024-го – завод так и не построен, зато «Актас Комир» спокойненько добывает себе уголь самым дешевым открытым способом, при этом ежегодно отчитывается, что объем добычи все время растет. Создатели столь изысканной схемы отчисляют государству сущие копейки, пользуясь льготным налогообложением. Хотя просто добывать уголь, ничего не давая государству взамен, запрещено кодексом о недрах. Курирующее министерство почему-то не требует у недобросовестного недропользователя строительства обе­щанного завода и не отзывает лицензию, – возмутился депутат.

Он напомнил, что в 2019 году Правительство Казахстана утвердило 5-летнюю Государственную программу индустриально-инновационного развития.

– К этому времени должны были быть реализованы качественные проекты, открыты новые производства, что по замыслу даст рабочие места и пополнит бюджет страны. Однако с первых дней в Правительстве что-то пошло не так. Программа заработала, но для «своих», а для народа – нет, – считает мажилисмен.

В связи с этим депутат просит Высшую аудиторскую палату РК оценить эффективность Государственной программы индустриально-инновационного развития, доложить об исполнении ключевых индикаторов и рациональности использования государственных средств, осущест­вить проверку всех предприятий, выявить недобросовестных участников программы, проконтролировать выполнение взятых обязательств, а Агентству по защите прав потребителей выявить недобросовестных посредников и добиться снижения стоимости угля, продаваемого простым гражданам в розницу.