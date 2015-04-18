Около 100 тыс. горожан принимают участие в столичном субботнике
Эльмира Киргеева
Первый в этом году экологический субботник "Мы – за чистый город" проходит в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Как сообщается, в течение месяца будет произведено благоустройство и озеленение города, очищены территории социальных объектов Астаны, а также парки и скверы столицы.
"На весеннюю уборку вышли более 90 тыс. горожан, совместно с коммунальными службами столицы жители города убирают улицы, тротуары и дворовые территории Астаны", – указывается в информации.
По данным пресс-службы, на прилегающей территории Дворца школьников сотрудниками аппарата акима Астаны и столичного маслихата было посажено 350 деревьев.
В общегородском субботнике принял участие и аким столицы Адильбек Джаксыбеков. Как он отметил, экологические акции, прежде всего, способствуют формированию нравственных ценностей жителей столицы.
"Мы все должны воспитывать в себе культуру бережного отношения к родному дому, городу. Каждый из нас должен понимать, что приводить улицы в порядок – долг не только работников коммунальных служб, но и каждого жителя Астаны. Благоустройство и санитарное состояние столицы на сегодня являются одной из главных задач в нашей работе", – подчеркнул глава города.
Как отмечают в пресс-службе, в экологическом субботнике "Мы за чистый город" принимают участие 92 тыс. человек, 5 тыс. предприятий и организаций, 45 высших и средних специальных учебных заведений, 124 дошкольных и общеобразовательных учреждения, 58 учреждений здравоохранения, 161 государственных учреждений, ведомств и национальных компаний. Участники субботника обеспечены необходимыми инструментами (лопатами, граблями), перчатками и мешками для мусора.
"За время субботника будет высажено 3 645 крупномерных саженцев деревьев ивы красной, клена татарского, сосны, березы, дуба, тополя пирамидального, рябины", – сообщают в городском акимате.