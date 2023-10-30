Всего в столице более 500 тысяч абонентов

Фото: Kazpravda.kz

Около 100 тысяч абонентов остались без света во время блэкаута в Астане. Об этом на брифинге "По актуальным вопросам в сфере электроэнергетики в Астане" сообщил председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК Сунгат Есимханов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы понимаем, что часть города была без электричества. 1-1,5 часа, это тоже длительный срок в нынешнее время. 2 цифры, которые наши коммунальные службы дали: у нас в Астане более 500 тысяч абонентов. И без электричества было около 100 тысяч. Около 20 процентов города было без электричества в этот период. Все меры были приняты. В 23:48 практически полностью все ограничения были сняты", – сказал Есимханов.

Напомним, прошлым вечером жители правого берега Астаны сообщили о масштабном отключении электричества и отсутствии горячего и холодного водоснабжения в жилых домах.

В пресс-службе столичного ДП проинформировали о том, сколько ДТП произошло во время блэкаута в Астане.

Первый заместитель акима города Нурлан Нуркенов рассказал о том, как работали столичные больницы после отключения света и объяснил причины перебоев с подачей питьевой воды.