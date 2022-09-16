Около 11,5 млн заработали казахстанцы на недобросовестных предпринимателях

Повысить гражданскую активность, стимулировать добросовестную конкуренцию среди предпринимателей, защитить права потребителей, а также сократить размеры теневой экономики. Таковы основные цели проведения ежегодной акции “Гражданский контроль – требуй чек”. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Kazpravda.kz.

Комитет госдоходов в рамках активизации инструментов саморегулирования и общественного контроля с мая 2020 года проводит акцию “Гражданский контроль – требуй чек”. В рамках данной акции граждане могут сообщить о не выдаче фискального чека контрольно-кассовой машины или об отказе в приеме банковской карты.

В акции “Гражданский контроль – требуй чек” может принять участие любой желающий. Все направленные обращения будут рассмотрены органами государственных доходов.

Сообщить о фактах нарушения невыдачи фискального чека и отказе в приеме банковской карты, можно скачав бесплатное мобильное приложение “Wiponcashback” с AppStore или Playmarket и получить вознаграждение на баланс телефона в случае подтверждения факта нарушения.

С начала проведения акции в текущем году по сообщениям граждан подтверждены 11,3тыс. фактов нарушений, которым выплачены вознаграждения на сумму 11,3 млн. тенге.

За такое нарушение в первый раз дается предупреждение, если правонарушение повторно совершено в течение года, налагается штраф, сумма штрафа зависит от размерности предпринимательства (малый, средний, крупный).

С начала года повторно привлечено к ответственности 474 предпринимателя и наложен штраф на сумму 14,6 млн.тенге.

Комитет государственных доходов призывает всех граждан Республики Казахстан выразить свою гражданскую позицию, проявить нулевую терпимость к нарушению закона и активно участвовать в акции “Гражданский контроль – требуй чек”.