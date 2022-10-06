Около 20 человек обманула мошенница в Астане

Сотрудники полиции задержали ранее судимую за мошенничество 32-летнюю жительницу столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как стало известно, женщина предлагала сдачу в аренду несуществующие квартиры и помощь в устройстве детей в элитные школы и детские сады города.

Так, в полицию поступило коллективное заявление от граждан, которым подозреваемая за определенное вознаграждение обещала устроить детей в школу Binom.

Также, в полицию обратилась потерпевшая, которая была обманута мошенницей при попытке аренды квартиры на длительный срок. В этом случае гражданка лишилась своих кровных на сумму 75 тысяч тенге.

В другом случае, мошенница завладела 55 тысячами тенге у потерпевшей, под предлогом зачисления ребенка в детский сад.

Свое вознаграждение она получала сразу, однако обещаний выполнять не собиралась.

Подозреваемая в мошенничестве призналась в содеянном. В отношении нее проводится расследование части 2 статьи 190 УК РК. Также устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

На сегодня в полицию обратились порядка 20 обманутых граждан, сумма ущерба устанавливается. Заявления от пострадавших продолжают поступать, добавили в полиции.