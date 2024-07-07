Около 200 грузовиков скопилось со стороны ЗКО на границе с Россией

Транспорт
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Основной причиной затора является замедление процессов пограничного контроля российской стороной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет госдоходов РК

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«С 6 июля текущего года на автомобильном пункте пропуска «Сырым» (Западно-Казахстанская обл.) в направлении Российской Федерации образовалось скопление порядка 200 грузовых автомашин. Основной причиной скопления является замедление процессов пограничного контроля российской стороной», - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, Пограничной службой России проводится физический контроль грузов в связи с имеющимися проблемами в функционировании инспекционно-досмотрового комплекса на пункте пропуска «Маштаково».

Казахстанской стороной ведется работа с российской стороной для урегулирования ситуации.

«Необходимо отметить, что органами государственных доходов на границе со странами ЕАЭС осуществляется только мониторинг перемещаемых грузов (в течение 5-7 минут), что не создает трудностей для пересечения границы и не приводит к скоплению автомашин», - отметили в КГД.

АПП Сырым работает в штатном режиме.

#КГД #скопление машин #граница Казахстана и России

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