Около 200 тыс. китайских бланков разрешений планируется получить для грузоперевозчиков РК на 2024 год

В течение 2023 года многим перевозчикам не хватило бланков, передает Kazpravda.kz

Фото: Комитета автотранспорта

Участники транспортно-логистического бизнеса озвучили предложения по новому механизму выдачи иностранных бланков разрешений.

В Алматы прошло второе расширенное совещание комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля министерства транспорта РК с представителями отечественного транспортно-логистического бизнеса по вопросам международных автомобильных перевозок грузов.

На 2024 год профильное министерство планирует получить для отечественных грузоперевозчиков порядка 200 тыс. китайских бланков разрешений. Об этом на втором совещании с представителями транспортно-логистического бизнеса рассказал председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Алтай Али.

По его словам, в течение 2023 года многим перевозчикам не хватило бланков.