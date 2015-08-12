В мире
Около 3 тыс. человек эвакуированы из-за наводнений в Аргентине
Около 3 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в аргентинской провинции Буэнос-Айрес из-за сильных наводнений, вызванных проливными дождями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации местных СМИ, в наибольшей степени пострадал город Лухан, расположенный в 75 км к западу от аргентинской столицы. Уровень воды в протекающей на севере провинции реке Арресифе более чем на 4 м превысил норму.

В регионе проливные дожди идут уже несколько дней. Между тем прогнозы синоптиков для центральной части Аргентины остаются неутешительными. Сохраняется вероятность ливней, которые могут только усугубить сложившуюся ситуацию.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Татарский сабантуй проходит в Нур-Султане
Режим открытого неба продлят в 12 аэропортах Казахстана
Мажит Шарипов покидает пост главы Казатомпрома
Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей совбезов стран ОТГ
Токаев дал поручения по повышению уровня жизни жителей Алматы
КТЖ потребовала от арендатора судна "Жибек Жолы" прояснить ситуацию с перевозкой зерна из Украины
Пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе приостановили работу
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 июня
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Токаев поручил активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций в экономику Казахстана
В мире наступает эра глобального дефицита?
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
ООН сменила международное название Турции

Читайте также

Происшествия , В мире
Трехметровый аллигатор убил мужчину на популярном курорте
В мире
Правительство Японии попросило население экономить энергию …
Культура , В мире
Одна из самых закрытых стран Азии разрешит въезд туристам з…
В мире
Всемирно известного певца R. Kelly приговорили к 30 годам з…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]