Около 3 тыс. человек эвакуированы из-за наводнений в Аргентине
Около 3 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в аргентинской провинции Буэнос-Айрес из-за сильных наводнений, вызванных проливными дождями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По информации местных СМИ, в наибольшей степени пострадал город Лухан, расположенный в 75 км к западу от аргентинской столицы. Уровень воды в протекающей на севере провинции реке Арресифе более чем на 4 м превысил норму.
В регионе проливные дожди идут уже несколько дней. Между тем прогнозы синоптиков для центральной части Аргентины остаются неутешительными. Сохраняется вероятность ливней, которые могут только усугубить сложившуюся ситуацию.