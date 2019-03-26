Около 500 человек эвакуировали из крупного торгового центра в Караганде из-за угрозы взрыва, передает Kazpravda.kz.
"25 марта в 19.46 на пульт "102" поступило сообщение от работника ТРЦ "Таир" о том, что неизвестный угрожает взорвать здание. На место были направлены все экстренные службы, из здания эвакуировали около 500 человек. На месте сотрудниками следственно-оперативной группы и службы охраны торгового дома в состоянии алкогольного опьянения были задержаны два жителя города в возрасте 31 и 39 лет", – сообщила пресс-служба ДВД Карагандинской области.
Отмечается, что 31-летний мужчина заявил охранникам, что взорвет торговый центр. При досмотре сотрудниками полиции у задержанных взрывоопасные предметы не обнаружены.
Сотрудниками полиции в отношении 31-летнего жителя составлен административный протокол по статье 438 часть 1. В отношении 39-летнего мужчины составлен административный протокол по статье 440 часть 3 КРКобАП.
"25 марта в 19.46 на пульт "102" поступило сообщение от работника ТРЦ "Таир" о том, что неизвестный угрожает взорвать здание. На место были направлены все экстренные службы, из здания эвакуировали около 500 человек. На месте сотрудниками следственно-оперативной группы и службы охраны торгового дома в состоянии алкогольного опьянения были задержаны два жителя города в возрасте 31 и 39 лет", – сообщила пресс-служба ДВД Карагандинской области.
Отмечается, что 31-летний мужчина заявил охранникам, что взорвет торговый центр. При досмотре сотрудниками полиции у задержанных взрывоопасные предметы не обнаружены.
Сотрудниками полиции в отношении 31-летнего жителя составлен административный протокол по статье 438 часть 1. В отношении 39-летнего мужчины составлен административный протокол по статье 440 часть 3 КРКобАП.