Почти 2 млн казахстанских школьников одновременно сыграли в асык ату

Сегодня одновременно в 7 тысячах организаций образования Казахстана прошел республиканский челлендж национальных игр «Алтын сақа», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК.

Фото: пресс-служба министерства просвещения РК

В Минпросвещения отметили, что инициатива направлена на объединение всех школьников и учителей, укрепление духа нации, стабильность в обществе.

К столичным школьникам присоединился министр просвещения Гани Бейсембаев. По его словам, возрождение, популяризация и развитие всеми любимых национальных игр укрепляют наши незыблемые ценности – единство, согласие и мир, а также повышает духовно-нравственную культуру в школьной среде.