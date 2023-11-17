Почти 2 млн казахстанских школьников одновременно сыграли в асык ату

Сегодня одновременно в 7 тысячах организаций образования Казахстана прошел республиканский челлендж национальных игр «Алтын сақа», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК.
В Минпросвещения отметили, что инициатива направлена на объединение всех школьников и учителей, укрепление духа нации, стабильность в обществе.
К столичным школьникам присоединился министр просвещения Гани Бейсембаев. По его словам, возрождение, популяризация и развитие всеми любимых национальных игр укрепляют наши незыблемые ценности – единство, согласие и мир, а также повышает духовно-нравственную культуру в школьной среде.
«Национальные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражаются национальные устои, народный труд, представления о чести, смелости, мужестве, воле и стремлении к победам. Отрадно, что национальные игры набирают всё большую популярность среди подрастающего поколения. Как доказательство, сегодня около 2 млн школьников страны еще раз показали свое единство в сохранении культурного наследия страны. Мы должны воспитывать молодое поколение настоящими патриотами», – отметил главный педагог страны.