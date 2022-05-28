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Ольга Перепечина: Новый Казахстан - это путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в постоянно меняющемся мире

Заместитель Председателя Сената Парламента РК Ольга Перепечина встретилась с жителями Северо-Казахстанской области. В ходе рабочего визита сенатор уделила особое внимание обсуждению конституционных реформ Президента и значимости республиканского референдума, который пройдёт 5 июня текущего года.

«Изменение Конституции через всенародный референдум — это яркая демонстрация доверия Президента народу и его волеизъявлению. Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана. Новый Казахстан - это путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в постоянно меняющемся мире» - отметила Ольга Перепечина.

Также подробно были обсуждены поправки в Конституцию и то как они отразятся на жизни казахстанцев. На встречах участвовали сельчане, госслужащие, трудовые коллективы ТОО и крестьянских хозяйств. Кроме этого, были подняты проблемные вопросы населения, такие как водообеспечение, ремонт внутрипоселковых дорог, отсутствие сотовой связи и интернета.

 

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