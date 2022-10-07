Ольга Перепечина приняла участие в VIII Саммите спикеров парламентов G-20

Заместитель председателя Сената Парламента РК Ольга Перепечина приняла участие в VIII саммите спикеров парламентов стран группы G20, состоявшемся в Индонезии.

Ольга Перепечина обсудила со своими коллегами актуальные вопросы ускорения устойчивого развития и «зеленой» экономики, дальнейшего построения эффективного Парламента и динамичной демократии, усиления социальной интеграции и гендерного равенства, а также расширения прав и возможностей женщин.

Кроме того, в ходе саммита парламентарии озвучивали свои вопросы и предложения, касающиеся укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами-участниками G20. По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии по линии межпарламентского сотрудничества.