В интеллектуальном соревновании приняли участие учащиеся 9–11-х классов школ с казахским языком обучения.

Олимпиада состояла из двух туров. В первом участники продемонстрировали свои навыки в написании эссе, а во втором – устно отвечали на вопросы по казахскому языку, произведениям казахской литературы, а также рассказывали о научном наследии выдающегося педагога Канипы Битибаевой.

Организатором мероприятия выступил КГУ «Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Қызылжар дарыны».

Напомним, заслуженный учитель РК, лауреат Государственной премии СССР, кавалер ордена «Құрмет» Канипа Омаргалиевна Битибаева родилась 1 мая 1945 года в селе Жетыарал Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Окончив филологический факультет Семипалатинского педагогического института им. Н. К. Крупской в 1968 году, Канипа Омаргалиевна посвятила свою жизнь преподаванию казахского языка и литературы. С 1980 года она работала в областной специализированной школе-гимназии-интернате им. Жамбыла для одаренных детей в Усть-Каменогорске.

Канипа Битибаева разработала собственную методику преподавания, известную как технология «Ой тастау, ойланту, ойлау» («Постановка проблемы, размышление, мышление»), которая получила признание среди педагогов Казахстана. Она является автором более 40 книг и 100 научных статей, включая учебные пособия по изучению произведений Абая Кунанбайулы и Мухтара Ауэзова.

Под ее руководством около 200 учеников защитили научные проекты, многие из них стали магистрантами, кандидатами и докторами наук. В честь Канипы Битибаевой в Усть-Каменогорске названа школа, а также улица. Ее вклад в развитие казахского языка и литературы, а также в воспитание молодого поколения является неоценимым для культуры и образования Казахстана.

Олимпиада имени Канипы Битибаевой ежегодно собирает талантливых и целеустремленных школьников, желающих проявить себя в знании казахского языка и литературы. Она не только помогает выявить лучших знатоков родного языка, но и воспитывает уважение к литературному наследию Казахстана, прививает любовь к слову и стремление к саморазвитию.

Победители и призеры олимпиады продемонстрировали высокий уровень подготовки и достойно представили свои школы. Для участников это стало не только возможностью проверить свои знания, но и важным шагом на пути к будущим достижениям в области казахской филологии.

К слову, в области увеличивается количество школ с казахским языком обучения, таких учреждений уже более 100, что свидетельствует о растущем интересе и потребности в обучении на государственном языке.