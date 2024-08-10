Олимпиада: программа выступления казахстанцев 10 августа

Наши атлеты поборются за медали в современном пятиборье, вольной борьбе, брейкинге, велотреке и брейкинге, передает Kazpravda.kz

Фото: Reuters

В субботу выступают 4 спортсмена из Казахстана по 4 видам спорта (современное пятиборье, вольная борьба, брейкинг, велотрек).

Разыгрываются медали в брейкинге (А.Закиров).

Современное пятиборье

Елена Потапенко в индивидуальном выступлении будет участвовать в полуфиналах соревнования

Вольная борьба

Алишер Ергали в весе 97 кг будет бороться в квалификации и полуфинале

Брейкинг

Амир Закиров будет бороться за золотую медаль

Велотрек

Андрей Чугай в дисциплине кейрин будет выступать в первом раунде