Олимпиада: программа выступления казахстанцев 10 августа
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Наши атлеты поборются за медали в современном пятиборье, вольной борьбе, брейкинге, велотреке и брейкинге, передает Kazpravda.kz
В субботу выступают 4 спортсмена из Казахстана по 4 видам спорта (современное пятиборье, вольная борьба, брейкинг, велотрек).
Разыгрываются медали в брейкинге (А.Закиров).
Современное пятиборье
Елена Потапенко в индивидуальном выступлении будет участвовать в полуфиналах соревнования
Вольная борьба
Алишер Ергали в весе 97 кг будет бороться в квалификации и полуфинале
Брейкинг
Амир Закиров будет бороться за золотую медаль
Велотрек
Андрей Чугай в дисциплине кейрин будет выступать в первом раунде