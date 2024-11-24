Олимпийский чемпион Серик Сапиев получил новую должность

Кадровые назначения
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Минтуризма согласовало назначение глав управлений спорта в двух областях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на отраслевое ведомство

Фото: Scott Heavey/Getty Images

В столице под председательством министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова прошло заседание комиссии по назначению руководителей региональных управлений спорта. На заседании были рассмотрены кандидатуры на руководящие должности в управлениях физической культуры и спорта Карагандинской и Павлодарской областей.

Комиссия согласовала кандидатуру чемпиона Олимпийских игр в Лондоне по боксу Серика Сапиева на пост руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области, а также кандидатуру заместителя председателя комитета по делам спорта и физической культуры Азамата Имашева на должность руководителя управления физической культуры и спорта Павлодарской области.

#назначение #Карагандинская область #Серик Сапиев

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