Олжас Бектенов: Нам нужны новые и смелые подходы в торговой политике

Правительство
38
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава правительства Олжас Бектенов на заседании Кабмина дал ряд поручений по внешней торговле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Премьер отметил, что увеличение объемов несырьевого экспорта является одним из ключевых факторов диверсификации экономики. В прошлом году целевой индикатор был не только достигнут, но и перевыполнен на 3%. В текущем году планка поднята еще выше – до $37,7 млрд.

«По итогам 2025 года объем экспорта обработанной продукции и услуг должен быть доведен до $41 млрд. В то же время мы должны ставить еще более амбициозные цели и стремиться к перевыполнению данных планов. Важно, чтобы к данной работе подключились все профильные министерства, акиматы, а особенно бизнес. Мы должны качественно изменить структуру несырьевого экспорта в сторону высоких переделов», - говорит Олжас Бектенов.

Если смотреть детально, рост экспорта услуг идет устойчиво – порядка 30% за прошлый год, а экспорт несырьевых товаров за данный период снизился на 5,7%. Вместе с тем, импорт товаров вырос на 21,5%.

«Как видим, разница больше чем в 2 раза, что ухудшает торговый баланс. Поэтому необходимо увеличивать производство и экспорт товаров высокого передела. Перспективы и возможности для этого есть. Имеется более 20-ти инструментов поддержки – страховых, финансовых, сервисных. Нужно их эффективно использовать и на системной основе доводить информацию об этих мерах бизнес-сообществу», – сказал глава правительства.

Он правительства также отметил, что нужны новые и смелые подходы в торговой политике.  

«Необходимо сделать упор на поддержку экспорта товаров среднего и высокого переделов.
Для этого важно усилить существующие программы поддержки экспорта, стимулировать инновации и расширять производства. Здесь большую роль должен сыграть комплекс мер по поддержке отечественных товаропроизводителей, который сейчас нами прорабатывается. В целом, нам реально нужны новые и смелые подходы в торговой политике», – заявил Олжас Бектенов, озвучив на заседании правительства ряд конкретных поручений.

Премьер-министр поручил расширять рынки сбыта отечественной продукции. Казахстан успешно экспортирует пищевую продукцию в страны Центральной Азии. Товары металлургической отрасли направляем как ближайшим соседям, так и в европейские и другие страны.

«Надо расширять рынки сбыта отечественной продукции. Для этого необходимо более эффективно продвигать экспорт за рубежом. В некоторые страны-партнеры направляются наши торговые представители. Однако эта работа идет медленно и ее надо значительно активизировать. Например, на прошлой неделе мы с заместителем премьера Госсовета КНР обстоятельно обсудили вопросы расширения торговых отношений с Китаем. Это направление очень перспективно. В этой связи министерствам торговли, иностранных дел и финансов поручаю обеспечить до 1 июля отправку торговых представителей в Пекин и полную готовность к открытию в СУАР торгового представительства», – отметил Олжас Бектенов.




 

#Правительство #Бектенов #торговая политика

Популярное

Все
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
Посвящается поэту и гражданину
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
Казахстан – не проходной двор
Что связывает Пушкина с областью Абай?
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
Отечественные инвесторы намерены соединить «Шымбулак» и «Ой-Карагай» канатной дорогой
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Экспонаты ожили
«Тайник-KZ» стал брендом
Служил профессии, чтил силу слова
Фундамент языка закладывается с колыбели
Сначала отремонтируют, потом снесут?
В Алматинской области усилили борьбу с нелегальными застройщиками
Синергия стратегического партнерства для устойчивого развития страны
Народный губернатор всегда помнил о своих корнях
Если манкуртом стал бизнесмен
Первооткрыватель и звезда первой величины в науке
Мужская и женская сборные Казахстана стали победителями международного турнира Elorda Cup
Палитра цвета и настроений
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Будущее – за казахским языком
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
О чем молчит оружие?
Брачные игры по-итальянски
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Ни проехать, ни пройти
Аким Атырауской области рассказал о развитии Кульсары
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Одно громкое «доколе»?
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Без стабильно работающей техники не выполнить ни одну боевую задачу
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области

Читайте также

Большую часть земли в Туркестанской области обработали от с…
Международная организация труда высоко оценивает новшества …
Страны ЦА подтверждают приверженность целям устойчивого раз…
Правительство направит свыше 4,8 млрд тенге на инженерные с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]