Олжас Бектенов: Нам нужны новые и смелые подходы в торговой политике

Глава правительства Олжас Бектенов на заседании Кабмина дал ряд поручений по внешней торговле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Премьер отметил, что увеличение объемов несырьевого экспорта является одним из ключевых факторов диверсификации экономики. В прошлом году целевой индикатор был не только достигнут, но и перевыполнен на 3%. В текущем году планка поднята еще выше – до $37,7 млрд.

«По итогам 2025 года объем экспорта обработанной продукции и услуг должен быть доведен до $41 млрд. В то же время мы должны ставить еще более амбициозные цели и стремиться к перевыполнению данных планов. Важно, чтобы к данной работе подключились все профильные министерства, акиматы, а особенно бизнес. Мы должны качественно изменить структуру несырьевого экспорта в сторону высоких переделов», - говорит Олжас Бектенов.

Если смотреть детально, рост экспорта услуг идет устойчиво – порядка 30% за прошлый год, а экспорт несырьевых товаров за данный период снизился на 5,7%. Вместе с тем, импорт товаров вырос на 21,5%.

«Как видим, разница больше чем в 2 раза, что ухудшает торговый баланс. Поэтому необходимо увеличивать производство и экспорт товаров высокого передела. Перспективы и возможности для этого есть. Имеется более 20-ти инструментов поддержки – страховых, финансовых, сервисных. Нужно их эффективно использовать и на системной основе доводить информацию об этих мерах бизнес-сообществу», – сказал глава правительства.

Он правительства также отметил, что нужны новые и смелые подходы в торговой политике.

«Необходимо сделать упор на поддержку экспорта товаров среднего и высокого переделов.

Для этого важно усилить существующие программы поддержки экспорта, стимулировать инновации и расширять производства. Здесь большую роль должен сыграть комплекс мер по поддержке отечественных товаропроизводителей, который сейчас нами прорабатывается. В целом, нам реально нужны новые и смелые подходы в торговой политике», – заявил Олжас Бектенов, озвучив на заседании правительства ряд конкретных поручений.

Премьер-министр поручил расширять рынки сбыта отечественной продукции. Казахстан успешно экспортирует пищевую продукцию в страны Центральной Азии. Товары металлургической отрасли направляем как ближайшим соседям, так и в европейские и другие страны.

«Надо расширять рынки сбыта отечественной продукции. Для этого необходимо более эффективно продвигать экспорт за рубежом. В некоторые страны-партнеры направляются наши торговые представители. Однако эта работа идет медленно и ее надо значительно активизировать. Например, на прошлой неделе мы с заместителем премьера Госсовета КНР обстоятельно обсудили вопросы расширения торговых отношений с Китаем. Это направление очень перспективно. В этой связи министерствам торговли, иностранных дел и финансов поручаю обеспечить до 1 июля отправку торговых представителей в Пекин и полную готовность к открытию в СУАР торгового представительства», – отметил Олжас Бектенов.







